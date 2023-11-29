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ПОЛІТИКА

Ізраїль відновить бойові дії у Газі після повернення заручників – Нетаньягу

29 листопада 2023, 18:27
Ізраїль відновить бойові дії у Газі після повернення заручників – Нетаньягу
Фото:politeka.net
Він розповів, що від початку війни поставив перед собою три цілі: знищення Хамасу, повернення всіх заручників та забезпечення того, щоб Газа ніколи більше не становила загрози для Ізраїлю.

Ізраїль продовжить бойові дії проти бойовиків Хамас у Секторі Гази. Це станеться після того, як повернення заручників під час поточного режиму припинення вогню завершиться.

Про це заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу, повідомляє ynetnews.

"Не може бути, щоб ми не відновили бойові дії до кінця. Це моя політика, за нею стоїть весь військовий кабінет, за нею стоїть весь уряд, за нею стоять солдати, за нею стоїть народ - саме так ми і вчинимо", - наголосив прем'єр.

Він розповів, що від початку війни поставив перед собою три цілі: знищення Хамасу, повернення всіх заручників та забезпечення того, щоб Газа ніколи більше не становила загрози для Ізраїлю. Такі цілі залишаються чинними.

Нетаньягу нагадав, що за останній тиждень Ізраїль домігся повернення десятків заручників. Це "здавалося фантастикою" ще тиждень тому, зазначив він.

Нагадаємо, у п'ятницю, 24 листопада, Ізраїль та Хамас розпочали режим припинення вогню. Бойовики погодились відпустити близько 50 заручників.

Після цього сторони конфлікту домовилися, що продовжать перемир'я ще на два дні з умовою звільнення ще більшої кількості заручників.

сектор ГазаНетаньяхуХамас: Ізраїль

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