Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Ізраїль завдав ударів по Газі та закрив прикордонний перехід "Рафах"

04 лютого 2026, 17:57
Ізраїль завдав ударів по Газі та закрив прикордонний перехід
Фото: facebook.com idfonline
Під ударами були Газа та Хан-Юніс.
Ізраїль завдав авіаударів по Смузі Гази, унаслідок чого загинули щонайменше 18 людей. Також відомо, що прикордонний перехід "Рафах" знову закрили.
 
Про це повідомляє The Guardian з посиланням на палестинських чиновників.
 
Ізраїльські військові заявили, що відкрили вогонь у відповідь на інцидент, під час якого озброєний чоловік поранив ізраїльського солдата та резервіста. Удари були спрямовані на місто Газа та південне місто Хан-Юніс. Посадовець охорони здоров’я Гази повідомив, що Ізраїль також призупинив евакуацію хворих та поранених через прикордонний перехід "Рафах" до Єгипту, який відновив роботу лише два дні тому.
 
В Ізраїлі зазначили, що пункт пропуску залишився відкритим, але вони не отримали необхідної координаційної інформації від ВООЗ для забезпечення перетину кордону.
 
У Червоному Півмісяці додали, що пацієнти, які готувалися до перетину Рафаха для лікування в Єгипті, були сповіщені про затримку.
 
Повторне відкриття пункту "Рафах" було однією з ключових вимог жовтневого припинення вогню, передбаченого першим етапом плану США щодо припинення бойових дій між Ізраїлем та Хамас.

 

Ізраїльсектор Газавійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Ціни на нафту впали. Не вистачає лише ефективних санкцій, аби російська економіка обвалилася – Дональд Гілл
Бізнес & Фінанси
Ціни на нафту впали. Не вистачає лише ефективних санкцій, аби російська економіка обвалилася – Дональд Гілл
Переклад iPress – 04 лютого 2026, 16:29
Європа починає повільно відходити від залежності від США. Що змінюється – Politico
Політика
Європа починає повільно відходити від залежності від США. Що змінюється – Politico
Переклад iPress – 04 лютого 2026, 12:35
В орбіті путіна. Криптополітика Джеффрі Епштейна і Пітера Тіля – Пітер Джукс
Політика
В орбіті путіна. Криптополітика Джеффрі Епштейна і Пітера Тіля – Пітер Джукс
Переклад iPress – 03 лютого 2026, 23:49
росіяни не мають успіху на Сумському та Харківському напрямку. Але пробують просуватися на півдні – Том Купер та Дональд Гілл
Cуспільство
росіяни не мають успіху на Сумському та Харківському напрямку. Але пробують просуватися на півдні – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 03 лютого 2026, 16:48
Повітряна війна. Як це працює. Частина 4 – Том Купер
Технології
Повітряна війна. Як це працює. Частина 4 – Том Купер
Переклад iPress – 03 лютого 2026, 11:33
Боротьба за Арктику. Економічний шанс чи екологічна загроза – Стівен Віллс
Політика
Боротьба за Арктику. Економічний шанс чи екологічна загроза – Стівен Віллс
Переклад iPress – 02 лютого 2026, 23:07
Режим під тиском. Які уроки міг винести кремль з повстання в Ірані – CEPA
Політика
Режим під тиском. Які уроки міг винести кремль з повстання в Ірані – CEPA
Переклад iPress – 02 лютого 2026, 17:53
Сексуальна імперія Епштейна була
Політика
Сексуальна імперія Епштейна була "медовою пасткою КДБ". 9629 документів стосуються москви – Daily Mail
Переклад iPress – 02 лютого 2026, 12:18
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється