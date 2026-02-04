Ізраїль завдав ударів по Газі та закрив прикордонний перехід "Рафах"

Ізраїль завдав авіаударів по Смузі Гази, унаслідок чого загинули щонайменше 18 людей. Також відомо, що прикордонний перехід "Рафах" знову закрили.

Ізраїльські військові заявили, що відкрили вогонь у відповідь на інцидент, під час якого озброєний чоловік поранив ізраїльського солдата та резервіста. Удари були спрямовані на місто Газа та південне місто Хан-Юніс. Посадовець охорони здоров’я Гази повідомив, що Ізраїль також призупинив евакуацію хворих та поранених через прикордонний перехід "Рафах" до Єгипту, який відновив роботу лише два дні тому.

В Ізраїлі зазначили, що пункт пропуску залишився відкритим, але вони не отримали необхідної координаційної інформації від ВООЗ для забезпечення перетину кордону.

У Червоному Півмісяці додали, що пацієнти, які готувалися до перетину Рафаха для лікування в Єгипті, були сповіщені про затримку.

Повторне відкриття пункту "Рафах" було однією з ключових вимог жовтневого припинення вогню, передбаченого першим етапом плану США щодо припинення бойових дій між Ізраїлем та Хамас.