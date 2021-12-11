Johnson & Johnson планує розділитися на дві компанії
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Конгломерат охорони здоров'я виділить свій бізнес в області споживчого здоров'я в нову публічно торговану компанію.
Johnson & Johnson заявила, що має намір завершити запланований поділ через 18-24 місяці, в результаті чого її акції зросли на 5%.
Компанія збереже свої підрозділи фармацевтики та медичного обладнання, які продають такі препарати, як ліки проти раку Darzalex. Очікується, що у 2021 році доходи цих підрозділів складуть близько 77 млрд доларів.
"Нова компанія Johnson & Johnson і нова компанія Consumer Health зможуть більш ефективно розподіляти ресурси для надання допомоги пацієнтам і споживачам, стимулювати зростання і розкривати значну вартість", - заявив Хоакін Дуато, який, як очікується, стане головним виконавчим директором J&J в січні.
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