Ляшко пообіцяв, що "Феофанія" з 2022 року стане доступніша для "простих людей"
Як передає кореспондентка hromadske, про це заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко на пресланчі 5 листопада.
"До них ["Феофанії"] також буде госпіталізовувати простих людей швидка з інфарктами, інсультами і, можливо, ще щодо інших хвороб", - сказав він.
Раніше "Феофанія" підпорядковувалася Державному управлінню справами й лікувалися там, як правило, державні службовці.
У січні 2020 року президент Володимир Зеленський підписав указ, яким дозволив лікуватися у «Феофанії» всім охочим українцям. Лікування там здійснюється на платній основі.
При цьому держслужбовці продовжують лікуватися у "Феофанії". Там восени 2020 року, зокрема, перебували Зеленський і глава Офісу президента Андрій Єрмак, коли захворіли на COVID-19.
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