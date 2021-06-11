Ляшко пообіцяв, що "Феофанія" з 2022 року стане доступніша для "простих людей"

Раніше "Феофанія" підпорядковувалася Державному управлінню справами й лікувалися там, як правило, державні службовці

З 1 січня 2022 року "Феофанія" буде реалізовувати пріоритетні пакети Програми медичних гарантій. На практиці це означає, що швидка буде госпіталізувати в лікарню "простих людей".

Як передає кореспондентка hromadske, про це заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко на пресланчі 5 листопада.

"До них ["Феофанії"] також буде госпіталізовувати простих людей швидка з інфарктами, інсультами і, можливо, ще щодо інших хвороб", - сказав він.

Раніше "Феофанія" підпорядковувалася Державному управлінню справами й лікувалися там, як правило, державні службовці.

У січні 2020 року президент Володимир Зеленський підписав указ, яким дозволив лікуватися у «Феофанії» всім охочим українцям. Лікування там здійснюється на платній основі.

При цьому держслужбовці продовжують лікуватися у "Феофанії". Там восени 2020 року, зокрема, перебували Зеленський і глава Офісу президента Андрій Єрмак, коли захворіли на COVID-19.

Читайте також: В Україні у 2022 році збудують 48 лікарень, зокрема з вертолітними майданчиками