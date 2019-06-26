Кабмін затвердив граничні тарифи на тепло і теплу воду

Теплоенергія буде коштувати 1400 грн за 1 Гкал при наявності лічильника, а гаряча вода 83 грн за 1 куб. м при наявності рушникосушки

Сьогодні, 26 червня, Кабінет міністрів України вирішив ввести граничні ціни на теплоенергію в системі централізованого опалення і гарячу воду. Таке рішення було прийнято, на засіданні уряду.

На думку уряду, економічно обґрунтованою є вартість теплоенергії в 1400 грн за 1 Гкал при наявності лічильника і 35,21 грн за 1 кв. метр при його відсутності, йдеться в "Ліга.net".

За словами міністра юстиції Павла Петренка, в середньому по країні тариф зменшиться майже на 14%. Зокрема, в Кіровоградській області тепло подешевшає на 34%, у Волинській - на 24%, в Рівненській - на 22%, Луганській - на 21%, Тернопільській і Чернігівській - майже на 20%, Донецькій - на 16%, Житомирській - на 14%, Херсонській та Київській областях і Києві - на13%.

Граничний тариф на гарячу воду визначено урядом на рівні 83 грн за 1 куб. м при наявності рушникосушки і 75 грн при його відсутності.

Однак, проти цього рішення виступили міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко і міністр фінансів Оксана Маркарова, які вважають, що ця постанова несе великі економічні і політичні ризики. Прем'єр-міністр Володомр Гройсман доручив цим міністерствам провести аудит теплокомуненерго до 1 вересня і представити на засіданні Кабміну результати. Міністри проголосували за рішення і домовилися доопрацювати.

Нагадаємо, що середній розмір призначеної субсидії на одну сім'ю в травні 2019 року порівняно з відповідним періодом минулого року зменшився на 45,5% - до 91,8 гривні.

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