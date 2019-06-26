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Гройсман заявив, що з липня пенсії зростуть для понад двох мільйонів українців, - ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ

Уряд у середу, 26 червня, ухвалить рішення, яке дозволить підвищити пенсії громадянам з великим стажем роботи, але невеликими пенсіями через невисокі зарплати
За словами Прем’єр-міністра, вже з 1 липня жінки, які мають стаж понад 30 років, і чоловіки зі стажем понад 35 років отримають підвищення пенсій.
Гройсман заявив, що з липня пенсії зростуть для понад двох мільйонів українців, - ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ Фото: facebook.com/volodymyrgroysman

"Сьогодні ми приймемо рішення про те, щоб 2,5 мільйона українців отримали підвищення", - сказав Гройсман на засіданні уряду, йдеться в "Укрінформ".

У середньому пенсія складатиме не менше 2 тис. грн. В КМУ запевняють, що це буде черговий етап перерахунку пенсій і далі збільшення відбуватиметься в автоматичному режимі.

"Ті зміни, які нам вдалося провести у подальшому, будуть відбуватися незалежно від політичних тенденції", - запевнив глава уряду.

Нагадаємо, напередодні Кабінет міністрів України розробив механізм, який дозволить профінансувати підвищення пенсій тим пенсіонерам, які мають великий трудовий стаж, але, через те, що отримували низькі зарплати, мають низькі пенсії.

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26 06 2019 12:12
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