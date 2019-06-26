Гройсман заявив, що з липня пенсії зростуть для понад двох мільйонів українців, - ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ
"Сьогодні ми приймемо рішення про те, щоб 2,5 мільйона українців отримали підвищення", - сказав Гройсман на засіданні уряду, йдеться в "Укрінформ".
У середньому пенсія складатиме не менше 2 тис. грн. В КМУ запевняють, що це буде черговий етап перерахунку пенсій і далі збільшення відбуватиметься в автоматичному режимі.
"Ті зміни, які нам вдалося провести у подальшому, будуть відбуватися незалежно від політичних тенденції", - запевнив глава уряду.
Нагадаємо, напередодні Кабінет міністрів України розробив механізм, який дозволить профінансувати підвищення пенсій тим пенсіонерам, які мають великий трудовий стаж, але, через те, що отримували низькі зарплати, мають низькі пенсії.
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