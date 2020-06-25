ЗДОРОВ'Я НОВИНИКабінет міністрів попереджає українців про продовження політики покарань за порушення карантину. Йдеться про недотримання соціальної дистанції та заходів масочного режиму.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Кабмін попередив українців про покарання за відсутність масок і соцдистанції
Шмигаль також зазначив, що влада штрафує установи за недотримання карантину
Денис Шмигаль / Фото: РБК-Україна
Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у ході засідання Кабміну, передає РБК-Україна.
"Ми почали з понеділка акцію по накладенню штрафів переважно на установи, які не дотримуються карантинних обмежень. Але, шановні громадяни України, ми будемо продовжувати політику покарань за недотримання соціальної дистанції та заходів масочного режиму, заходів дезінфекції", - заявив глава уряду.
Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, на 25 червня в Україні зафіксовано 40 008 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1067 летальних, 17 758 пацієнтів одужало.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
25 06 2020 15:40 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО Результати брифінгу міністра охорони здоров’я Максима Степанова за 25 червня
- ВІДЕО У Київській області можуть посилити карантин: в ОДА назвали умову
- ВІДЕО Результати брифінгу міністра охорони здоров’я Максима Степанова за 24 червня
- Як дивитися новини про COVID - 19
- Пропозиції МОЗ: Обов'язкове сортування сміття. Більше туалетів і пандусів. Ні обрізці деревПропоновані зміни мають вдосконалити правила утилізації та сортування сміття, утримання прибудинкових територій, парків та скверів, впорядкувати систему озеленення, убезпечити забруднення підземних вод і джерел водопостачання, а також - створити умови для реалізації прав людей з інвалідністю нарівні з іншими громадянами. Крім того, проект наказу наближує українські норми до європейських
No articles