Кабмін попередив українців про покарання за відсутність масок і соцдистанції Шмигаль також зазначив, що влада штрафує установи за недотримання карантину

Кабінет міністрів попереджає українців про продовження політики покарань за порушення карантину. Йдеться про недотримання соціальної дистанції та заходів масочного режиму.

Денис Шмигаль / Фото: РБК-Україна

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у ході засідання Кабміну, передає РБК-Україна. "Ми почали з понеділка акцію по накладенню штрафів переважно на установи, які не дотримуються карантинних обмежень. Але, шановні громадяни України, ми будемо продовжувати політику покарань за недотримання соціальної дистанції та заходів масочного режиму, заходів дезінфекції", - заявив глава уряду. Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, на 25 червня в Україні зафіксовано 40 008 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1067 летальних, 17 758 пацієнтів одужало.

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