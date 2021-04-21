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Кабмін продовжив режим надзвичайної ситуації та карантину в Україні до 30 червня

Щонайменше до цього часу діятиме й адаптивний карантин
Кабінет міністрів України продовжив режим надзвичайної ситуації, який запроваджували раніше через пандемію коронавірусу, до 30 червня.
Кабмін продовжив режим надзвичайної ситуації та карантину в Україні до 30 червня Фото: Hubs.ua

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Кабміну 21 квітня, пише "Громадське".

"Уряд продовжує до 30 червня режим надзвичайної ситуації і, відповідно, карантину", - зазначив Шмигаль. 

Він уточнив, що надзвичайна ситуація насамперед стосується органів державної влади та їхньої постійної готовності щодо протидії пандемії.

"Водночас це ще одне нагадування всім українцям, що ми маємо залишатися обачними та обережними. Адже від цього залежить здоров’я та життя наших близьких", - наголосив прем’єр.

Він закликав українців «особливо виявити таку обачність та свідоме ставлення» під час травневих свят та Великодня і залишатися вдома в ці дні.

Шмигаль розповів, що 23 квітня з Радою церков та релігійних організацій обговорюватимуть це питання: "І я впевнений, що всі підтримають ідею святкування великодня з дотриманням необхідних обмежень". Яких саме, прем’єр не уточнив.

У МОЗ нещодавно попередили, що новий спалах коронавірусу в Україні може статися за два-три тижні після великодніх свят, якщо люди порушуватимуть карантин.

Нагадаємо, що Міністерство охорони здоров'я не планує запроваджувати посилені карантинні обмеження на Великодні свята на початку травня.

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21 04 2021 14:55
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