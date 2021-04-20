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МОЗ поки не планує локдаун на Великдень - Ляшко

Зараз відбувається стабілізація захворюваності, упродовж останніх 2-3 тижнів не спостерігається тенденція до зростання кількості випадків інфікувань, кількості госпіталізацій
Міністерство охорони здоров'я не планує запроваджувати посилені карантинні обмеження на Великодні свята на початку травня.
МОЗ поки не планує локдаун на Великдень - Ляшко Фото: МОЗ

Як передає Укрінформ, про це в ефірі телеканалу “1+1” сказав головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

"Зараз він (локдаун - ред.) не планується. Ми в понеділок мали селектор з Президентом, де Прем’єр-міністр говорив, що на цьому тижні відбудеться зустріч Всеукраїнської ради церков, ще додатково будуть пропрацьовані алгоритми, які вже розроблені МОЗ, щоб у храмах все відбувалося згідно з протиепідемічними нормами", - зазначив Ляшко.

Він додав, що МОЗ рекомендує людям похилого віку, людям з хронічними хворобами утриматися від відвідування храмів, а зробити посвяту назовні храму. Також за можливості МОЗ рекомендує, щоб до храму на Великдень йшов хтось один із домогоподарства на церемонію освячення паски.

Ляшко нагадав, що зараз відбувається стабілізація захворюваності, упродовж останніх 2-3 тижнів не спостерігається тенденція до зростання кількості випадків інфікувань, кількості госпіталізацій.

Водночас, за його словами, на травневі та великодні свята відбувається масова міграція населення, і ключовим є дотримання протиепідемічних норм з тим, щоб не було подальших спалахів хвороби.

Нагадаємо, що 20 квітня в Україні зафіксовано ​​8 940 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19

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20 04 2021 17:32
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