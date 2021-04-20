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В Україні зафіксовано ​​8 940 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19

За останню добу одужало - 12 075 осіб, летальних випадків - 367
20 квітня (станом на 9:00) в Україні зафіксовано 1 961 956 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, із них одужало - 1 499 752 особи, летальних випадків - 40 367.
В Україні зафіксовано ​​8 940 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 Фото: Детектор медіа

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (892), Харківській (804), Полтавській (725), Одеській (691) та Київській (647) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ - 892 випадки;

Вінницька область - 211 випадків;

Волинська область - 306 випадків;

Дніпропетровська область - 596 випадків;

Донецька область - 585 випадків;

Житомирська область - 123 випадки;

Закарпатська - 133 випадки;

Запорізька область - 488 випадків;

Івано-Франківська область - 44 випадки;

Київська область - 647 випадків;

Кіровоградська область - 129 випадків;

Луганська область - 188 випадків;

Львівська область - 477 випадків;

Миколаївська область - 296 випадків;

Одеська область - 691 випадок;

Полтавська область - 725 випадків;

Рівненська область - 416 випадків;

Сумська область - 97 випадків;

Тернопільська область - 191 випадок;

Харківська область - 804 випадки;

Херсонська область - 104 випадки;

Хмельницька область - 198 випадків;

Черкаська область - 402 випадки;

Чернівецька область - 178 випадків;

Чернігівська область - 19 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"

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20 04 2021 12:58
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