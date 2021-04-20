В Україні зафіксовано ​​8 940 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 За останню добу одужало - 12 075 осіб, летальних випадків - 367

20 квітня (станом на 9:00) в Україні зафіксовано 1 961 956 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, із них одужало - 1 499 752 особи, летальних випадків - 40 367.

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За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (892), Харківській (804), Полтавській (725), Одеській (691) та Київській (647) областях. Кількість захворювань в регіонах за добу: м. Київ - 892 випадки; Вінницька область - 211 випадків; Волинська область - 306 випадків; Дніпропетровська область - 596 випадків; Донецька область - 585 випадків; Житомирська область - 123 випадки; Закарпатська - 133 випадки; Запорізька область - 488 випадків; Івано-Франківська область - 44 випадки; Київська область - 647 випадків; Кіровоградська область - 129 випадків; Луганська область - 188 випадків; Львівська область - 477 випадків; Миколаївська область - 296 випадків; Одеська область - 691 випадок; Полтавська область - 725 випадків; Рівненська область - 416 випадків; Сумська область - 97 випадків; Тернопільська область - 191 випадок; Харківська область - 804 випадки; Херсонська область - 104 випадки; Хмельницька область - 198 випадків; Черкаська область - 402 випадки; Чернівецька область - 178 випадків; Чернігівська область - 19 випадків. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"

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