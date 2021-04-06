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Кабмін пропонує ввести ПДВ на продаж житла в новобудовах

У документі є пункт, яким пропонують збільшити податок на доходи фізичних осіб від продажу третьої і наступних об'єктів нерухомого майна з 5% до 18%
Уряд пропонує обкласти податком на додану вартість операції із продажу новозбудованих квартир чи будинків.
Кабмін пропонує ввести ПДВ на продаж житла в новобудовах Фото: з вільного доступу
Про це йдеться у законопроєкті № 5600 з поправками до Податкового кодексу, який зареєстрували у Раді 2 червня.
 
Документ вводить, серед іншого, оподаткування ПДВ першої поставки житла. 
 
Зазначається, що перша поставка житла означає першу передачу готового нового житла у власність покупця або постачання послуг (включаючи вартість придбаних за рахунок виконавця матеріалів) із спорудження такого житла за рахунок замовника.
 
Крім цього, у документі є пункт, яким пропонують збільшити податок на доходи фізичних осіб від продажу третьої і наступних об'єктів нерухомого майна з 5% до 18%.
 
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04 06 2021 11:15
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