Кабмін пропонує ввести ПДВ на продаж житла в новобудовах У документі є пункт, яким пропонують збільшити податок на доходи фізичних осіб від продажу третьої і наступних об'єктів нерухомого майна з 5% до 18%

Уряд пропонує обкласти податком на додану вартість операції із продажу новозбудованих квартир чи будинків.

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Про це йдеться у законопроєкті № 5600 з поправками до Податкового кодексу, який зареєстрували у Раді 2 червня. Документ вводить, серед іншого, оподаткування ПДВ першої поставки житла. Зазначається, що перша поставка житла означає першу передачу готового нового житла у власність покупця або постачання послуг (включаючи вартість придбаних за рахунок виконавця матеріалів) із спорудження такого житла за рахунок замовника. Крім цього, у документі є пункт, яким пропонують збільшити податок на доходи фізичних осіб від продажу третьої і наступних об'єктів нерухомого майна з 5% до 18%. Читайте також: Ціни на квартири в містах України суттєво зросли за останній рік

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