БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИУряд пропонує обкласти податком на додану вартість операції із продажу новозбудованих квартир чи будинків.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Кабмін пропонує ввести ПДВ на продаж житла в новобудовах
У документі є пункт, яким пропонують збільшити податок на доходи фізичних осіб від продажу третьої і наступних об'єктів нерухомого майна з 5% до 18%
Фото: з вільного доступу
Про це йдеться у законопроєкті № 5600 з поправками до Податкового кодексу, який зареєстрували у Раді 2 червня.
Документ вводить, серед іншого, оподаткування ПДВ першої поставки житла.
Зазначається, що перша поставка житла означає першу передачу готового нового житла у власність покупця або постачання послуг (включаючи вартість придбаних за рахунок виконавця матеріалів) із спорудження такого житла за рахунок замовника.
Крім цього, у документі є пункт, яким пропонують збільшити податок на доходи фізичних осіб від продажу третьої і наступних об'єктів нерухомого майна з 5% до 18%.
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04 06 2021 11:15 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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