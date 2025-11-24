Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

У Фінляндії хочуть обмежити купівлю квартир росіянами через житлові компанії

24 листопада 2025, 16:28
У Фінляндії хочуть обмежити купівлю квартир росіянами через житлові компанії
Фото: korrespondent.net
Законодавча лазівка дозволяє громадянам рф обходити заборону на купівлю нерухомості, і міністр оборони закликав переглянути правила для забезпечення безпеки.

Міністр оборони Фінляндії Антті Хякканен закликав переглянути нинішні правила, що дозволяють громадянам росії купувати квартири через придбання акцій житлових компаній.

Про це повідомляє фінський мовник Yle.

Фінляндія заборонила росіянам купувати нерухомість з міркувань безпеки. Проте ця заборона не поширюється на випадки, коли квартири набуваються шляхом придбання акцій житлової компанії.

"Окремі квартири не становлять такого ж ризику для безпеки, як великі об’єкти, проте це питання також потребує уваги", - пояснив Хякканен.

Міністр пообіцяв, що до законодавства будуть внесені додаткові обмеження. Він зазначив, що окрема квартира в багатоквартирному будинку навряд чи створює серйозну загрозу, але якщо контроль над житловою компанією опиняється в руках потенційно ворожого суб’єкта, ризики зростають. 

"Ситуація, коли весь акціонерний капітал житлової компанії у віддаленому районі потрапляє до рук ворожого суб’єкта, може раптово створити загрозу безпеці", - підкреслив він.

Статистичних даних про кількість квартир, що належать росіянам, наразі немає. У Фінляндії проживають десятки тисяч людей російського походження, які придбали житло для себе та своїх сімей.

Хякканен визнає, що моніторинг операцій з нерухомістю через акції житлових компаній буде складним і потребуватиме значних ресурсів.

"Щороку відбуваються сотні тисяч таких операцій. Це зовсім інший масштаб, ніж при контролі окремої нерухомості, але я хотів би, щоб це питання було розглянуто", - додав він.

Раніше Міністерство оборони Фінляндії не погодило 11 угод із купівлі нерухомості громадянами третіх країн, зокрема росії.

 
нерухомістьФінляндіягромадяни рф

Останні матеріали

Ґрунт для нової війни.
Політика
Ґрунт для нової війни. "Мирний план" Трампа винагороджує імперіалізм війни
Переклад iPress – 24 листопада 2025, 16:37
Мирний план Дампфа як димова завіса. Поки світ відволікають, фронт в Україні сиплеться – Том Купер
Політика
Мирний план Дампфа як димова завіса. Поки світ відволікають, фронт в Україні сиплеться – Том Купер
Переклад iPress – 24 листопада 2025, 13:29
США стали рупором вимог путіна. Венс виходить на перший план – Філліпс О'Брайен
Політика
США стали рупором вимог путіна. Венс виходить на перший план – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 23 листопада 2025, 23:22
російські зв'язки Епштейна. Роль КДБ у фінансуванні Трампа і техномагнатів. Частина 4 – Дейв Трой
Політика
російські зв'язки Епштейна. Роль КДБ у фінансуванні Трампа і техномагнатів. Частина 4 – Дейв Трой
Переклад iPress – 21 листопада 2025, 13:49
Репортаж із Варшави. Як реагувати на посилення тиску з боку путіна – Деніел Фрід
Політика
Репортаж із Варшави. Як реагувати на посилення тиску з боку путіна – Деніел Фрід
Переклад iPress – 21 листопада 2025, 08:32
Як вести переговори з росією. Враховуйте історію, право і передусім Україну – Тімоті Снайдер
Політика
Як вести переговори з росією. Враховуйте історію, право і передусім Україну – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 20 листопада 2025, 23:25
План Віткоффа-Дмітрієва: російська димова завіса, що веде Зеленського до політичної смерті. Що робити Європі
Політика
План Віткоффа-Дмітрієва: російська димова завіса, що веде Зеленського до політичної смерті. Що робити Європі
Переклад iPress – 20 листопада 2025, 16:29
Трамп прагне, щоб Німеччина очолила сили НАТО в Європі. Чому здивовані німецькі військові – The Times
Політика
Трамп прагне, щоб Німеччина очолила сили НАТО в Європі. Чому здивовані німецькі військові – The Times
Переклад iPress – 20 листопада 2025, 11:19
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється