У Фінляндії хочуть обмежити купівлю квартир росіянами через житлові компанії

Законодавча лазівка дозволяє громадянам рф обходити заборону на купівлю нерухомості, і міністр оборони закликав переглянути правила для забезпечення безпеки.

Міністр оборони Фінляндії Антті Хякканен закликав переглянути нинішні правила, що дозволяють громадянам росії купувати квартири через придбання акцій житлових компаній.

Про це повідомляє фінський мовник Yle.

Фінляндія заборонила росіянам купувати нерухомість з міркувань безпеки. Проте ця заборона не поширюється на випадки, коли квартири набуваються шляхом придбання акцій житлової компанії.

"Окремі квартири не становлять такого ж ризику для безпеки, як великі об’єкти, проте це питання також потребує уваги", - пояснив Хякканен.

Міністр пообіцяв, що до законодавства будуть внесені додаткові обмеження. Він зазначив, що окрема квартира в багатоквартирному будинку навряд чи створює серйозну загрозу, але якщо контроль над житловою компанією опиняється в руках потенційно ворожого суб’єкта, ризики зростають.

"Ситуація, коли весь акціонерний капітал житлової компанії у віддаленому районі потрапляє до рук ворожого суб’єкта, може раптово створити загрозу безпеці", - підкреслив він.

Статистичних даних про кількість квартир, що належать росіянам, наразі немає. У Фінляндії проживають десятки тисяч людей російського походження, які придбали житло для себе та своїх сімей.

Хякканен визнає, що моніторинг операцій з нерухомістю через акції житлових компаній буде складним і потребуватиме значних ресурсів.

"Щороку відбуваються сотні тисяч таких операцій. Це зовсім інший масштаб, ніж при контролі окремої нерухомості, але я хотів би, щоб це питання було розглянуто", - додав він.

Раніше Міністерство оборони Фінляндії не погодило 11 угод із купівлі нерухомості громадянами третіх країн, зокрема росії.