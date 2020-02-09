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Кабмін тепер може проводити засідання в режимі онлайн

"З метою реалізації зазначеної регламентної норми виникла необхідність врегулювати процедурні питання, пов’язані з організацією проведення таких засідань"
Кабінет міністрів України прийняв постанову про внесення змін до регламенту уряду щодо порядку проведення онлайн-засідань. Рішення прийнято 2 вересня.
Кабмін тепер може проводити засідання в режимі онлайн Фото : РБК - Україна

Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду, передає РБК - Україна.

Міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов написав на своєму Telegram-каналі, що уряд вже передбачив можливість брати дистанційно участь у засіданні.

"Тепер ми розширюємо цю норму регламенту, що дозволить нам взагалі проводити засідання в онлайні, а також перевести в такий режим роботи урядові комітети, які є постійно діючими органами для узгодження проектів нормативно-правових документів, які виносяться на засідання уряду", - зазначив він.

За його словами, регламент було доповнено нормою щодо можливості проведення онлайн-засідань.

"З метою реалізації зазначеної регламентної норми виникла необхідність врегулювати процедурні питання, пов’язані з організацією проведення таких засідань", - додав він.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів України готується до можливого переходу на роботу в режимі онлайн. Сьогодні планують затвердити відповідні постанови.

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02 09 2020 15:40
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