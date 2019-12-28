Кабмін затвердив тарифи на пересадку органів
Відповідну постанову уряду №1083 було прийнято ще 18 грудня, передає LB.ua.
Згідно з документом, вартість аллотрансплантації нирки (від живого донора або донора-трупа) буде коштувати 324 тис. грн, АВО-несумісна трансплантація нирки - 721 тис. грн.
Вартість трансплантації серця/комплексу "серце-легені" становить 535 тис. грн, а пересадка печінки або частини печінки - 855 тис.
Вартість пересадки гемопоетичних стовбурових клітин встановлено від 1,3 млн грн. Донорська резекція печінки коштуватиме 116,1 тис. грн.
До пересадки органів можна буде вдаватися за медичними показаннями і направленням лікаря, що лікує. Крім того, трансплантація буде дозволена пацієнтам в невідкладному стані.
Нагадаємо, що у Ковельській районній лікарні спільно з лікарями київського Інституту серця провели трансплантацію серця — вперше в Україні за останні 15 років.
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