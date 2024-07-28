Камала Гарріс визначилась із кандидатами у віцепрезиденти – ЗМІ

Очікується, що кандидата від Демократичної партії оберуть до 7 серпня.

Команада Гарріс, яка має отримати номінацію Демократичної емократичної партії на участь у президентських виборах у США, визначилось із трьома найімовірнішими кандидатами в її віцепрезиденти.

Про це повідомляє новинна агенція Bloomberg.

В короткий список кандидатів потрапили сенатор від Арізони Марк Келлі, губернатор Пенсільванії Джош Шапіро та губернатор Міннесоти Тім Волз.

Кевін Муньос, речник кампанії Гарріс, розповів, що вона “наказав своїй команді розпочати процес перевірки потенційних напарників”, але відмовився надати більше деталей.

Гарріс планує зробить вибір до 7 серпня, щоб відповідати плану партії схвалити її кандидатуру до цієї дати через віртуальне голосування.

"Більшість у списку Гарріс ‒ білі чоловіки-політики з центристськими поглядами, які могли б допомогти їй залучити виборців з так званих “хитких штатів”, а також керівників бізнесу і спонсорів. Вони мають послужний список нападок на Трампа та його підбурювальний стиль політики", - пише вдання.

Делегати національного з’їзду Демократичної партії зустрінуться віртуально протягом наступних двох тижнів, щоб затвердити Гарріс як свого кандидата в президенти, а також її напарника. Точну дату голосування ‒ між 1 і 7 серпня ‒ визначать співголови з’їзду.

З’їзд демократів розпочинається в Чикаго 19 серпня.

Минулого тижня республіканець Дональд Трамп оприлюднив свого обранця на посаду віцепрезидента ‒ сенатора-популіста від Огайо Джея Д. Венса.

Нагадаємо, що 25 липня, Камала Гарріс офіційно заявила про участь у виборах президента США.

Цьому передувало рішення Байдена вийти із президентських перегонів.

Згодом президент США опублікував ще один допис у соцмережі, в якому запропонував демократам обрати своїм кандидатом чинну віцепрезидентку країни Камалу Гарріс.

"Моїм першим рішенням як кандидата від партії у 2020 році було обрати Камалу Гарріс своїм віцепрезидентом. І це було найкраще рішення, яке я приймав. Сьогодні я хочу запропонувати свою повну підтримку і схвалення того, щоб Камала стала кандидатом від нашої партії цьогоріч. Демократи - настав час об’єднатися і перемогти Трампа. Давайте зробимо це", – заявив Байден.