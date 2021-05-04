Капітал іноземних інвесторів торік скоротився на $868 мільйонів - Данилишин

За словами голови Ради НБУ, тенденція скорочення приросту іноземного капіталу триває ще з 2007 року і особливо посилилась в період після кризи 2014-2015 років

Ключові причини низької зацікавленості іноземних інвесторів в українській економіці - слабкий і нерозвинений внутрішній ринок, триваючий воєнний конфлікт з Російською Федерацією, а також низький рівень правового захисту інвестицій.

Як передає Укрінформ, про це написав голова Ради Національного банку Богдан Данилишин у Фейсбуці.

"В цілому капітал іноземних інвесторів за 2020 рік скоротився на 868 млн дол. Скорочення річного обсягу іноземного капіталу відбулося вперше після 2015 року... За підсумками 2020 р. приріст прямих іноземних інвестицій в акціонерний капітал підприємств України рекордно скоротився - до 760 млн дол., що становить лише 0,5% ВВП", - написав Данилишин.

За словами голови Ради НБУ, тенденція скорочення приросту іноземного капіталу триває ще з 2007 року і особливо посилилась в період після кризи 2014-2015 років. Скорочення приросту інвестицій відбувалось незважаючи на успіхи української влади в консолідації державних фінансів, розчищенні банківської системи, досягненні низьких темпів інфляції. Такі цільові орієнтири неодмінно декларувалися міжнародними партнерами як запорука інтенсивного надходження іноземного капіталу в Україну. Однак очевидно, що це не вплинуло на динаміку іноземного інвестування. В тому числі і перебування України у межах відповідних програм, заявив Данилишин.

Він зазначив, що іншою складовою притоку прямих інвестицій є реінвестований капітал підприємств з іноземними інвестиціями, які вже працюють на території України. Внаслідок пандемічної кризи посилилась збитковість підприємств, що призвело до формування негативних фінансових результатів і, як наслідок, до зменшення іноземного капіталу в Україні, який вимушено спрямовувався на покриття збитків.

"Якщо за 2016-2019 рр. підприємства з іноземними інвестиціями реінвестували отриманого прибутку в економіку Україну на суму 7,9 млрд дол., то за підсумками 2020 року згенеровані збитки призвели до зменшення іноземного капіталу на 1,3 млрд дол. В 2020 р. підприємства з іноземними інвестиціями інтенсифікували нарахування та виплату дивідендів за прибутком і посилили виведення капіталу з України за цим каналом. Збільшення дивідендів впливає на зменшення реінвестованого доходу прибуткових підприємств і в такий спосіб впливає на зменшення потенційного додаткового приросту іноземного капіталу в країні", - зазначив Данилишин.

За його словами, всього за 2020 рік сплачено дивідендів та процентів за прямими інвестиціями у обсязі 4,1 млрд дол., що становить 8,4% від обсягів іноземного капіталу в Україні (в 2019 р. було 3,4 млрд дол. та 6,6% відповідно). Частина дивідендів припадає на банки з іноземним капіталом. В 2020 році банки з іноземним капіталом отримали 5,0 млрд грн. процентного доходу за депозитними сертифікатами та 3,8 млрд грн за ОВДП (разом близько 330 млн дол.). Частину цього доходу виведено з України через дивіденди.

Як зазначив Данилишин, також вагомою складовою змін в капіталі іноземних інвесторів є динаміка боргового капіталу прямих інвесторів. Під час кризи борговий капітал, як правило, перетікає з нестабільних ринків до більш стійких економік. За підсумками 2020 року борговий капітал іноземних інвесторів в Україні скоротився на 307 млн дол., в т.ч. за рахунок зниження рефінансування старих позик - на 27 млн дол., за рахунок збільшення обсягів зворотнього інвестування (надання кредитів та позик дочірніми компаніями їх материнським закордонним компаніям) - на 280 млн дол. Інтенсифікація процесів виведення капіталу з України за каналами зворотного інвестування може також бути наслідком лібералізації транскордонного руху капіталів, яка активно впроваджувалася в Україні впродовж останніх років.

"Ключові причини низької зацікавленості іноземних інвесторів в українській економіці - слабкий і нерозвинений внутрішній ринок, триваючий воєнний конфлікт з Російською Федерацією, а також низький рівень правового захисту інвестицій", - підкреслив Данилишин.

Нагадаємо, що національний фонд інвестицій поліпшить інвест-імідж України