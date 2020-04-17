Карантин не скасують, якщо кількість хворих продовжить рости, - МОЗ

Карантин продовжать, якщо щоденний приріст хворих буде більшим за 2% від загального числа заражених

Скасування карантину в Україні залежатиме від темпу росту захворювань на коронавірус.

Про це в ефірі "Радіо Свобода" заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає РБК - Україна.

За його словами, якщо кількість хворих щоденно зростатиме більше ніж на 2% від усіх інфікованих, то карантин в Україні продовжать.

"Щодо продовження карантину ми будемо комунікувати ближче до наступної середи, після Великодня. Подивимося, що відбуватиметься у великодні свята і як люди будуть дотримуватися карантинних заходів", – зазначив Ляшко.

Він також повідомив, що Міністерство охорони здоров’я вже розробляє кілька різних сценаріїв виходу з карантину.

Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, станом на 9:00 17 квітня в Україні 4662 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 125 летальних, 246 пацієнтів одужали.