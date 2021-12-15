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Карантин в Україні продовжили щонайменше до кінця березня 2022 року

" Водночас поки рівень вакцинації в Україні не досягне 70%, ми маємо продовжувати дотримувати всіх карантинних обмежень", - повідомив Денис Шмигаль
Уряд продовжив адаптивний карантин в Україні щонайменше до 31 березня 2022 року.
Карантин в Україні продовжили щонайменше до кінця березня 2022 року Фото: Hubs.ua

Рішення ухвалили на засіданні 15 грудня, пише Громадське.

"Саме завдяки вакцинації ми можемо зупинити пандемію. Водночас поки рівень вакцинації в Україні не досягне 70%, ми маємо продовжувати дотримувати всіх карантинних обмежень. Щоб максимально ефективно протидіяти пандемії і захистити здоров’я людей, уряд продовжує адаптивний карантин", - повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні Кабміну.

Він додав, що усі карантинні правила щодо доступу до публічних місць залишаються в силі: наявність COVID-сертифікату, носіння масок та дотримання дистанції.

Рівень вакцинації

В уряді зазначають, що наразі в Україні вакцинувалися понад 40% дорослого населення. Зазначимо, що станом на ранок 15 грудня у країні зробили 26,8 мільйона щеплень проти коронавірусу. Принаймні першу дозу отримали 14 221 536 людей, а повністю вакцинувалися - 12 640 221.

Нагадаємо, що  з  7 грудня "червону" зону карантину скасували у Києві та на території Донецької, Дніпропетровської, Івано-Франківської, Луганської, Львівської, Одеської, Рівненської, Херсонської областей.

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15 12 2021 14:33
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