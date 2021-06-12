З 7 грудня "червону" зону покинуть Київ та вісім областей
Таке рішення ухвалила Державна комісія з надзвичайних ситуацій, повідомив міністр уряду Олег Немчінов, пише Громадське.
Послабити карантин у низці регіонів вирішили на тлі стабілізації епідемічної ситуації в Україні. Відповідно до даних Міністерства охорони здоров'я, наразі показники захворюваності покращуються у Києві, Дніпропетровській, Івано-Франківській, Луганській, Львівській, Одеській, Рівненській та Херсонській областях.
Проте Немчінов нагадав, що з 6 грудня в Україні посилили карантин у «жовтій» зоні. Відтепер там заклади культури, ресторани, спортзали, басейни можуть працювати, тільки якщо весь персонал вакцинований проти коронавірусу принаймні однією дозою, має негативний тест чи сертифікат про одужання. Те саме передбачено й для відвідувачів.
Нагадаємо, що з 6 грудня в Україні посилюють карантин для "жовтої" зони.
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