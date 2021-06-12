З 7 грудня "червону" зону покинуть Київ та вісім областей

З 7 грудня «червону» зону карантину скасують у Києві та на території Донецької, Дніпропетровської, Івано-Франківської, Луганської, Львівської, Одеської, Рівненської, Херсонської областей.

Таке рішення ухвалила Державна комісія з надзвичайних ситуацій, повідомив міністр уряду Олег Немчінов, пише Громадське.

Послабити карантин у низці регіонів вирішили на тлі стабілізації епідемічної ситуації в Україні. Відповідно до даних Міністерства охорони здоров'я, наразі показники захворюваності покращуються у Києві, Дніпропетровській, Івано-Франківській, Луганській, Львівській, Одеській, Рівненській та Херсонській областях.

Проте Немчінов нагадав, що з 6 грудня в Україні посилили карантин у «жовтій» зоні. Відтепер там заклади культури, ресторани, спортзали, басейни можуть працювати, тільки якщо весь персонал вакцинований проти коронавірусу принаймні однією дозою, має негативний тест чи сертифікат про одужання. Те саме передбачено й для відвідувачів.

Нагадаємо, що з 6 грудня в Україні посилюють карантин для "жовтої" зони.