Карантин в Україні: "жовтій" зоні відповідають Київ та 9 областей, "помаранчевій" - 15

МОЗ опублікував оновлену інформацію про ситуацію з коронавірусом в український областях. "Помаранчевій" зоні карантину відповідають 15 областей.

Фото: МОЗ

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