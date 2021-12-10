CУСПІЛЬСТВО НОВИНИМОЗ опублікував оновлену інформацію про ситуацію з коронавірусом в український областях. "Помаранчевій" зоні карантину відповідають 15 областей.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Карантин в Україні: "жовтій" зоні відповідають Київ та 9 областей, "помаранчевій" - 15
Фото: МОЗ
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.
"Жовтій" зоні відповідають:
- Київ,
- Вінницька область,
- Закарпатська область,
- Івано-Франківська область,
- Київська область,
- Кіровоградська область,
- Миколаївська область,
- Полтавська область,
- Рівненська область,
- Тернопільська область.
"Помаранчевій" зоні відповідають всі інші області, а саме 15 українських регіонів.
Фото: РБК-Україна
Нагадаємо, що за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1502), Львівській (978), Дніпропетровській (856), Одеській (816) та Запорізькій (715) областях.
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12 10 2021 11:30 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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