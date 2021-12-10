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Карантин в Україні: "жовтій" зоні відповідають Київ та 9 областей, "помаранчевій" - 15

МОЗ опублікував оновлену інформацію про ситуацію з коронавірусом в український областях. "Помаранчевій" зоні карантину відповідають 15 областей.
Карантин в Україні: "жовтій" зоні відповідають Київ та 9 областей, "помаранчевій" - 15 Фото: МОЗ

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.

"Жовтій" зоні відповідають:

  • Київ,
  • Вінницька область,
  • Закарпатська область,
  • Івано-Франківська область,
  • Київська область,
  • Кіровоградська область,
  • Миколаївська область,
  • Полтавська область,
  • Рівненська область,
  • Тернопільська область.

"Помаранчевій" зоні відповідають всі інші області, а саме 15 українських регіонів.

Фото: РБК-Україна

Нагадаємо, що за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1502), Львівській (978), Дніпропетровській (856), Одеській (816) та Запорізькій (715) областях.

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12 10 2021 11:30
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