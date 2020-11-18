Касові апарати для ФОП: У Зеленського вирішили частково модерувати ситуацію
Про це в коментарі "Інтерфакс-Україна" сказав радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, зазначає "Економічна правда".
"Парламент, на нашу думку, повинен знайти рішення, яке врахує інтереси і держави, і всіх платників податків, і тих підприємців, які протестують, вимагаючи відстрочки застосування норм по реєстраторах розрахункових операцій.
Цей конфлікт явно затягнувся і явно переходить зі сфери економічного діалогу в сферу чистої спекулятивної політики", - заявив Подоляк.
За його словами, Зеленський, реагуючи на "дивну нездатність депутатів знайти оптимальне рішення протягом декількох місяців", вирішив частково взяти на себе модерацію цієї теми.
"Для цього президент хоче отримати аргументи всіх сторін і більш глибоко вивчити проблематику. Саме тому сьогодні (в середу - ред.) він екстрено вирішив провести відповідний селектор і отримати ґрунтовні коментарі від усіх зацікавлених сторін", - додав радник голови ОП.
Подоляк додав, що модерацією теми займається керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
"На мій погляд, це єдино можливий формат на сьогодні, який дозволить отримати відповіді і рішення", - сказав радник глави ОП.
Нагадаємо, що Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики планує запропонувати парламенту ухвалити консолідований варіант законопроєкту щодо відтермінування введення касових апаратів для ФОПів, що не охоплюватиме ризикові групи.
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