Керівник САП скасував закриття справи "Роттердам+"

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко прийняв рішення скасувати постанову про закриття так званої справи "Роттердам+" як незаконну та необґрунтовану.

Таке рішення він ухвалив 22 вересня, повідомляє пресслужба САП.

При цьому керівник САП повністю змінив групу прокурорів у цій справі "через неефективне здійснення нагляду за дотриманням законів під час проведення досудового розслідування".

"Такі рішення прийнято за результатами вивчення матеріалів справи, ретельного дослідження висновків прокурорів під час закриття цього кримінального провадження та за наслідками проведення наради за участі прокурорів та детективів Національного антикорупційного бюро України, які здійснювали досудове розслідування.

Керівник САП виявив численні неузгодженості у висновках та аргументації прокурора під час закриття цієї справи, неповноту дослідження матеріалів справи прокурором, невідповідність висновків прокурора фактичним обставинам кримінального провадження.

Це означає, що подальші рішення у цій справі прийматиме вже оновлений склад прокурорів у повній відповідності до вимог Кримінального процесуального кодексу", - пояснили в САП.

У САП нагадали, що 21 вересня 2022 року Апеляційна Палата Вищого антикорупційного суду завершила розгляд апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді ВАКС від 13 жовтня 2021 року про відмову в задоволенні скарги на рішення щодо закриття кримінального провадження.

За результатами розгляду колегія суду частково скасувала ухвалу слідчого судді та закрила провадження за скаргами представників АТ "Нікопольський завод феросплавів" та АТ "Запорізький завод феросплавів" на постанову прокурора САП про закриття кримінального провадження від 24 березня 2017 року.

"САП очікує на повний текст указаного рішення суду. Правова позиція суду викладена у повному тексті рішення буде врахована при подальшому здійсненні досудового розслідування та прийнятті рішень у справі. Одночасно з цим незаконність та необґрунтованість рішення прокурора щодо закриття цього провадження не викликає в керівника САП жодних сумнівів", - йдеться у позиції САП.

Роттердам+ - методика визначення вартості вугілля, в якості палива для теплових електростанцій при розрахунку прогнозної оптової ціни (ОРЦ) електроенергії в Україні.