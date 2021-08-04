Керівництво ATP, WTA і Grand Slam підтримало перенесення "Ролан Гаррос"
Про це повідомляє BTU, передає Укрінформ.
"Рішення відкласти початок "Ролан Гаррос" на один тиждень прийняли в контексті нещодавно посилених обмежень через COVID-19 у Франції. Воно забезпечить додатковий час , що підвищить ймовірність присутності уболівальників на трибунах. ATP і WTA діють у співпраці з усіма сторонами, на яких вплинула відстрочка, і працюють над оптимізацією календаря для гравців та уболівальників напередодні та після "Ролан Гаррос", - йдеться у спільній заяві Асоціації тенісистів-професіоналів та Жіночої тенісної асоціації.
Пропозицію Федерації тенісу Франції про перенесення на тиждень "Ролан Гаррос" також схвалює рада директорів турнірів Grand Slam. Повідомляється, що зміни у календарі призведуть до скорочення трав'яного сезону перед мейджором - з 3-х до 2-х тижнів. Старт Вімблдону зберігає колишні дати: 21 июня розпочнеться кваліфікація, 28 червня - основний турнір.
Нагадаємо, що Світоліна в непростому матчі обіграла Боузкову на старті Australian Open
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО НБА: "Вашингтон" без Леня обіграв "Кліпперс", "Детройт" з Михайлюком програв "Нью-Йорку"
- ВІДЕО "МЮ" в овертаймі виграв у "Вест Гема" Ярмоленка у Кубку Англії
- ВІДЕО Світоліна в непростому матчі обіграла Боузкову на старті Australian Open
- 7 відомих українських ветеранів у віці 32+, які нині грають за кордоном
- Let's get ready to rumble! Олександр Усик – Мурат ГассієвБій Олександр Усик - Мурат Гассієв - це протистояння діаметрально протилежних стилів. Увечері 21 липня на кону стоятиме все