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Керівництво ATP, WTA і Grand Slam підтримало перенесення "Ролан Гаррос"

Старт Вімблдону зберігає колишні дати: 21 июня розпочнеться кваліфікація, 28 червня - основний турнір
Провідні тенісні організації (ATP, WTA, Grand Slam) підтримують рішення організаторів відкритого чемпіонату Франції про перенесення змагань на один тиждень.
Керівництво ATP, WTA і Grand Slam підтримало перенесення "Ролан Гаррос" klasnaocinka.com.ua

Про це повідомляє BTU, передає Укрінформ.

"Рішення відкласти початок "Ролан Гаррос" на один тиждень прийняли в контексті нещодавно посилених обмежень через COVID-19 у Франції. Воно забезпечить додатковий час , що підвищить ймовірність присутності уболівальників на трибунах. ATP і WTA діють у співпраці з усіма сторонами, на яких вплинула відстрочка, і працюють над оптимізацією календаря для гравців та уболівальників напередодні та після "Ролан Гаррос", - йдеться у спільній заяві Асоціації тенісистів-професіоналів та Жіночої тенісної асоціації.

Пропозицію Федерації тенісу Франції про перенесення на тиждень "Ролан Гаррос" також схвалює рада директорів турнірів Grand Slam. Повідомляється, що зміни у календарі призведуть до скорочення трав'яного сезону перед мейджором - з 3-х до 2-х тижнів. Старт Вімблдону зберігає колишні дати: 21 июня розпочнеться кваліфікація, 28 червня - основний турнір.

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08 04 2021 14:29
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