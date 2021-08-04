Керівництво ATP, WTA і Grand Slam підтримало перенесення "Ролан Гаррос"

Провідні тенісні організації (ATP, WTA, Grand Slam) підтримують рішення організаторів відкритого чемпіонату Франції про перенесення змагань на один тиждень.

Про це повідомляє BTU, передає Укрінформ.

"Рішення відкласти початок "Ролан Гаррос" на один тиждень прийняли в контексті нещодавно посилених обмежень через COVID-19 у Франції. Воно забезпечить додатковий час , що підвищить ймовірність присутності уболівальників на трибунах. ATP і WTA діють у співпраці з усіма сторонами, на яких вплинула відстрочка, і працюють над оптимізацією календаря для гравців та уболівальників напередодні та після "Ролан Гаррос", - йдеться у спільній заяві Асоціації тенісистів-професіоналів та Жіночої тенісної асоціації.

Пропозицію Федерації тенісу Франції про перенесення на тиждень "Ролан Гаррос" також схвалює рада директорів турнірів Grand Slam. Повідомляється, що зміни у календарі призведуть до скорочення трав'яного сезону перед мейджором - з 3-х до 2-х тижнів. Старт Вімблдону зберігає колишні дати: 21 июня розпочнеться кваліфікація, 28 червня - основний турнір.

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