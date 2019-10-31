Керівництво Twitter заборонить політичну рекламу Він додав, що нова політика почне застосовуватися з 22 листопада, щоб у поточних рекламодавців був період повідомлення до того, як зміни почнуть діяти

"Ми прийняли рішення припинити всю політичну рекламу в Twitter у всьому світі. Ми вважаємо, що охоплення політичних заяв повинно бути зароблене, а не куплене".

Фото: twitter.com

Засновник соціальної мережі Twitter Джек Дорсі заявив, що компанія прийняла рішення про припинення всієї політичної реклами, повідомляє "Інтерфакс-Україна". "Ми прийняли рішення припинити всю політичну рекламу в Twitter у всьому світі. Ми вважаємо, що охоплення політичних заяв повинно бути зароблене, а не куплене", - написав Дорсі в своєму мікроблозі в Твіттері. Він додав, що нова політика почне застосовуватися з 22 листопада, щоб у поточних рекламодавців був період повідомлення до того, як зміни почнуть діяти. Нагадаємо, що Twitter заборонив рекламу державним ЗМІ.

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію