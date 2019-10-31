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Керівництво Twitter заборонить політичну рекламу

Він додав, що нова політика почне застосовуватися з 22 листопада, щоб у поточних рекламодавців був період повідомлення до того, як зміни почнуть діяти
"Ми прийняли рішення припинити всю політичну рекламу в Twitter у всьому світі. Ми вважаємо, що охоплення політичних заяв повинно бути зароблене, а не куплене".
Керівництво Twitter заборонить політичну рекламу Фото: twitter.com

Засновник соціальної мережі Twitter Джек Дорсі заявив, що компанія прийняла рішення про припинення всієї політичної реклами, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Ми прийняли рішення припинити всю політичну рекламу в Twitter у всьому світі. Ми вважаємо, що охоплення політичних заяв повинно бути зароблене, а не куплене", - написав Дорсі в своєму мікроблозі в Твіттері.

Він додав, що нова політика почне застосовуватися з 22 листопада, щоб у поточних рекламодавців був період повідомлення до того, як зміни почнуть діяти.

Нагадаємо, що Twitter заборонив рекламу державним ЗМІ.
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31 10 2019 09:10
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