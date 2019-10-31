CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ"Ми прийняли рішення припинити всю політичну рекламу в Twitter у всьому світі. Ми вважаємо, що охоплення політичних заяв повинно бути зароблене, а не куплене".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Керівництво Twitter заборонить політичну рекламу
Він додав, що нова політика почне застосовуватися з 22 листопада, щоб у поточних рекламодавців був період повідомлення до того, як зміни почнуть діяти
Фото: twitter.com
Засновник соціальної мережі Twitter Джек Дорсі заявив, що компанія прийняла рішення про припинення всієї політичної реклами, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Ми прийняли рішення припинити всю політичну рекламу в Twitter у всьому світі. Ми вважаємо, що охоплення політичних заяв повинно бути зароблене, а не куплене", - написав Дорсі в своєму мікроблозі в Твіттері.
Він додав, що нова політика почне застосовуватися з 22 листопада, щоб у поточних рекламодавців був період повідомлення до того, як зміни почнуть діяти.
Нагадаємо, що Twitter заборонив рекламу державним ЗМІ.
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31 10 2019 09:10 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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