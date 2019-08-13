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Кілька сотень людей мітингували під Офісом Президента, вимагаючи відставки Супрун

На мітингу викрикували "Супрун, геть" і "Супрун, ганьба"
Кілька сотень людей, більшість з яких - працівники медичних установ та лікарських об’єднань, протестували під Офісом Президента.
Кілька сотень людей мітингували під Офісом Президента, вимагаючи відставки Супрун Фото: УНН

"Ми не проти охорони здоров'я, але вона має бути з людським обличчям", - заявили організатори акції, інформує УНН.

Зі слів одного з координаторів акції, координатора медичної служби Євромайдану Андрія Гука, три роки діяльності останніх урядів "показали неспроможність виконувати дієву реформу охорони здоров'я".

"Ми сюди прийшли, щоб налагодити діалог з новою адміністрацією ОП, для того, щоб знайти консенсус в подальшому проведенні реформ охорони здоров'я", - сказав він.

З його слів, він очікує, що до людей сьогодні вийде хтось з представників влади.

З ОПУ на Банкову вийшов радник Президента Михайло Радуцький, який поспілкувався з організаторами.

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