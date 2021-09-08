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Кількість електронних послуг в Україні суттєво зросте через три місяці – Шмигаль

Завдяки режиму "без паперів" кількість е-послуг суттєво збільшиться, а корупційна складова — буде остаточно знищена
Через три місяці завдяки запровадженню режиму "без паперів" кількість е-послуг в Україні суттєво зросте.
Кількість електронних послуг в Україні суттєво зросте через три місяці – Шмигаль Фото: Вікіпедія
Про це повідомляє Денис Шмигаль у Facebook.
 
"Цього тижня Президент Володимир Зеленський підписав закон про переведення всіх публічних послуг в онлайн. Жоден державний орган не зможе більше вимагати паперової довідки, оскільки вся інформація міститиметься в електронних реєстрах.
 
Завдяки режиму "без паперів" кількість е-послуг суттєво збільшиться, а корупційна складова — буде остаточно знищена.
 
Мінцифри активно працює над автоматизацією послуг, щоб виключити вплив людського фактора на ухвалення рішень", - зазначається у повідомленні.
 
Як пвідомлялося 17 червня законопроєкт пройшов перше читання.
 
Президент Володимир Зеленський заявляє, що в день 30-річчя своєї незалежності Україна увійде в режим paperless: державні органи прийматимуть від громадян документи й довідки в електронному вигляді.
 
Верховна Рада ухвалила законопроєкт №5495, який передбачає цифровізацію всіх публічних послуг.
 
 
 
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09 08 2021 12:53
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