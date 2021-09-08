ПОЛІТИКА НОВИНИЧерез три місяці завдяки запровадженню режиму "без паперів" кількість е-послуг в Україні суттєво зросте.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Кількість електронних послуг в Україні суттєво зросте через три місяці – Шмигаль
Завдяки режиму "без паперів" кількість е-послуг суттєво збільшиться, а корупційна складова — буде остаточно знищена
Фото: Вікіпедія
Про це повідомляє Денис Шмигаль у Facebook.
"Цього тижня Президент Володимир Зеленський підписав закон про переведення всіх публічних послуг в онлайн. Жоден державний орган не зможе більше вимагати паперової довідки, оскільки вся інформація міститиметься в електронних реєстрах.
Завдяки режиму "без паперів" кількість е-послуг суттєво збільшиться, а корупційна складова — буде остаточно знищена.
Мінцифри активно працює над автоматизацією послуг, щоб виключити вплив людського фактора на ухвалення рішень", - зазначається у повідомленні.
Як пвідомлялося 17 червня законопроєкт пройшов перше читання.
Президент Володимир Зеленський заявляє, що в день 30-річчя своєї незалежності Україна увійде в режим paperless: державні органи прийматимуть від громадян документи й довідки в електронному вигляді.
Верховна Рада ухвалила законопроєкт №5495, який передбачає цифровізацію всіх публічних послуг.
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09 08 2021 12:53 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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