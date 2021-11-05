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Кількість компаній, пов'язаних з чиновниками, зросла на 20% за останні 5 років

В цiлому за п'ятирічку в деклараціях майнового стану "засвітилося" 42 262 компанії
За останні 5 років кількість компаній, якими володіють українські держчиновники, зросла на 3 тисячі: в 2016 році в деклараціях фігурувало 16 117 компаній, а в 2020 році – вже 19 118.
Кількість компаній, пов Фото: mint.net.ua

Про це повідомляє Опендатабот, платформа для роботи з відкритими даними, зазначає "Економічна правда".

"Склад чиновництва постійно змінюється, тобто й перелік пов'язаних бізнесів щорічно виходить різний. В цiлому за п'ятирічку в деклараціях майнового стану "засвітилося" 42 262 компанії", - йдеться в повідомленні.

Фото: Опендатабот

Закон України не забороняє чиновникам володіти бізнесами і бути кінцевими бенефіціарами, але вимагає передавати корпоративні права в управління іншим особам, які не доводяться власнику близькими родичами.

"Кожен підприємець самостійно приймає рішення, чи співпрацювати йому з компаніями, що належать чиновникам. Але корисно при цьому усвідомлювати потенційні репутаційні ризики і той факт, що співпраця може обірватися після виборів або зміни чиновників", - зазначає Федір Сафір, керівник напрямку корпоративних продуктів Опендатаботу.

Через Опендатабот ви можете швидко перевірити будь-який український бізнес  - потрібно додати бота в будь-який месенджер, ввести код компанії і переглянути, з якими декларантами вона пов'язана.

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11 05 2021 12:36
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