Кількість компаній, пов'язаних з чиновниками, зросла на 20% за останні 5 років
Про це повідомляє Опендатабот, платформа для роботи з відкритими даними, зазначає "Економічна правда".
"Склад чиновництва постійно змінюється, тобто й перелік пов'язаних бізнесів щорічно виходить різний. В цiлому за п'ятирічку в деклараціях майнового стану "засвітилося" 42 262 компанії", - йдеться в повідомленні.
Фото: Опендатабот
Закон України не забороняє чиновникам володіти бізнесами і бути кінцевими бенефіціарами, але вимагає передавати корпоративні права в управління іншим особам, які не доводяться власнику близькими родичами.
"Кожен підприємець самостійно приймає рішення, чи співпрацювати йому з компаніями, що належать чиновникам. Але корисно при цьому усвідомлювати потенційні репутаційні ризики і той факт, що співпраця може обірватися після виборів або зміни чиновників", - зазначає Федір Сафір, керівник напрямку корпоративних продуктів Опендатаботу.
Через Опендатабот ви можете швидко перевірити будь-який український бізнес - потрібно додати бота в будь-який месенджер, ввести код компанії і переглянути, з якими декларантами вона пов'язана.
Читайте також: Влада повинна боротися з тіньовим бізнесом, а не підвищувати податки
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Великий бізнес цьогоріч сплатив до бюджету понад 362 мільярди податків
- ВІДЕО Креативна економіка має стати пріоритетом стратегічного розвитку - Зеленський
- ФОТО Імпорт товарів в Україну все ще перевищує експорт попри карантин та кризу
- Як вплинула коронакриза на світ бізнесу: що говорить експерт
- Глобальний збій: чому "падають" сайти соцмереж та інтернет-сервісів і як це шкодить користувачам