Кількість випадків COVID-19 у світі перевищила 120,7 мільйона Зокрема 2 672 204 летальні

У світі від початку пандемії зафіксовано понад 120,7 мільйона випадків зараження коронавірусом, більш як 97 мільйонів людей одужали.

Фото: Прямий

Як передає "Укрінформ", про це свідчать дані Worldometer. Згідно з ними, у світі загалом виявлено 120 773 904 випадки коронавірусу, зокрема 2 672 204 летальні, 97 418 471 особа одужала. Найбільше випадків зараження зареєстровано у США (30 138 586), Бразилії (11 525 477) та Індії (11 409 831). Читайте також в Україні зробили понад 53 тисячі COVID-щеплень.

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