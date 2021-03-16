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Кількість випадків COVID-19 у світі перевищила 120,7 мільйона

Зокрема 2 672 204 летальні
У світі від початку пандемії зафіксовано понад 120,7 мільйона випадків зараження коронавірусом, більш як 97 мільйонів людей одужали.
Кількість випадків COVID-19 у світі перевищила 120,7 мільйона Фото: Прямий

Як передає "Укрінформ", про це свідчать дані Worldometer.

Згідно з ними, у світі загалом виявлено 120 773 904 випадки коронавірусу, зокрема 2 672 204 летальні, 97 418 471 особа одужала.

Найбільше випадків зараження зареєстровано у США (30 138 586), Бразилії (11 525 477) та Індії (11 409 831).

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16 03 2021 10:45
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