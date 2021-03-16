НОВИНИУ світі від початку пандемії зафіксовано понад 120,7 мільйона випадків зараження коронавірусом, більш як 97 мільйонів людей одужали.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Кількість випадків COVID-19 у світі перевищила 120,7 мільйона
Зокрема 2 672 204 летальні
Фото: Прямий
Як передає "Укрінформ", про це свідчать дані Worldometer.
Згідно з ними, у світі загалом виявлено 120 773 904 випадки коронавірусу, зокрема 2 672 204 летальні, 97 418 471 особа одужала.
Найбільше випадків зараження зареєстровано у США (30 138 586), Бразилії (11 525 477) та Індії (11 409 831).
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16 03 2021 10:45 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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