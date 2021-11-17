НОВИНИУ світі станом на ранок 17 листопада зафіксовано понад 255 млн випадків зараження коронавірусом, одужало понад 230,6 млн осіб.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Кількість випадків COVID-19 у світі перевищила 255 мільйонів
Україна посідає 16-те місце за загальною кількістю випадків COVID-19 з початку пандемії у світовій статистиці
Фото: АА
Про це свідчать дані сайту Worldometer.
Згідно з цими даними, у світі виявлено 255 099 514 випадків COVID-19, зокрема 5 129 836 летальних, одужали 230 635 391 особа.
Найбільше випадків COVID-19 від початку пандемії зареєстровано у США (48 161 377), Індії (34 466 598) та Бразилії (21 965 684).
Коронавірус зафіксували у 222 країнах та територіях.
Україна посідає 16-те місце за загальною кількістю випадків COVID-19 з початку пандемії у світовій статистиці.
Як повідомлялося, спеціальний посланник Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Девід Набарро заявив, що COVID-19 перетворився на пандемію для бідних країн та бідних людей.
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17 11 2021 09:23 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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