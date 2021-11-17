Кількість випадків COVID-19 у світі перевищила 255 мільйонів

Україна посідає 16-те місце за загальною кількістю випадків COVID-19 з початку пандемії у світовій статистиці

У світі станом на ранок 17 листопада зафіксовано понад 255 млн випадків зараження коронавірусом, одужало понад 230,6 млн осіб.

Про це свідчать дані сайту Worldometer.

Згідно з цими даними, у світі виявлено 255 099 514 випадків COVID-19, зокрема 5 129 836 летальних, одужали 230 635 391 особа.

Найбільше випадків COVID-19 від початку пандемії зареєстровано у США (48 161 377), Індії (34 466 598) та Бразилії (21 965 684).

Коронавірус зафіксували у 222 країнах та територіях.

Україна посідає 16-те місце за загальною кількістю випадків COVID-19 з початку пандемії у світовій статистиці.

Як повідомлялося, спеціальний посланник Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Девід Набарро заявив, що COVID-19 перетворився на пандемію для бідних країн та бідних людей.