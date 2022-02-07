Кількість випадків COVID-19 у світі перевищила 548,4 млн

До числа країн з більш ніж 20 млн випадків зараження, як і раніше, входять США, Індія, Бразилія, Франція, Німеччина і Велика Британія

Число зареєстрованих випадків зараження коронавірусом у світі на ранок суботи досягло 548 млн 474 тис. 889.

З початку поширення вірусу в світі від наслідків зараження COVID-19 померли 6 млн 337 тис.

До числа країн з більш ніж 20 млн випадків зараження, як і раніше, входять США, Індія, Бразилія, Франція, Німеччина і Велика Британія.

Кількість інфікованих і померлих від наслідків зараження відповідно становить:

США - 87 млн 821 тис. 971 і 1 млн 17 тис. 817.

Індія - 43 млн 486 тис 326 і 525 тис 168.

Бразилія - 32 млн 434 тис. 63 і 671 тис. 700.

Франція - 31 млн 410 тис. 383 і 150 тис. 624.

Німеччина - 28 млн 392 тис. 629 і 141 тис. 292.

Велика Британія - 22 млн 941 тис. 360 і 181 тис. 93.

За даними порталу Worldometer, який спеціалізується на статистичних даних найважливіших світових подій, коефіцієнт смертності на 1 млн населення планети досяг на ранок суботи 815,9. У США на 1 млн жителів померли 3 тис. 115 осіб, Індії - 373, Бразилії - 3 тис. 116, Франції - 2 тис. 282, Німеччині - 1 тис. 676, Великій Британії - 2 тис. 630.