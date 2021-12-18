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Кількість випадків коронавірусу у світі перевищила 273,9 мільйона

У світі станом на ранок 18 грудня виявлено 273 999 136 випадків зараження коронавірусом.
Кількість випадків коронавірусу у світі перевищила 273,9 мільйона Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє Worldometer.
 
Згідно з цими даними, у світі зафіксовано 5 361 511 летальних випадків внаслідок хвороби, одужали від недуги 245 970 547 осіб.
 
Найбільше випадків інфікування коронавірусом від початку пандемії зареєстровано у США (51 610 281), Індії (34 733 194) та Бразилії (22 209 020).
 
Україна посідає 17-ту сходинку у світовій статистиці за загальною кількістю випадків COVID-19.
 
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18 12 2021 10:27
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