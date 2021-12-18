Кількість випадків коронавірусу у світі перевищила 273,9 мільйона

У світі станом на ранок 18 грудня виявлено 273 999 136 випадків зараження коронавірусом.

Фото: з вільного доступу

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