Кількість заражень COVID-19 у світі досягла майже 170 млн - університет Гопкінса

До країн з більш ніж 15 млн випадків зараження COVID-19 входять США, Індія і Бразилія

Лідером за кількістю заражених і померлих залишаються США, де виявили 33 млн 251 тис. 944 інфікованих COVID-19, а кількість померлих зросла до 594 тис. 306 осіб.

Кількість зареєстрованих заражень коронавірусом COVID-19 у світі на ранок неділі склала 169 млн 953 тис. 37, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані наводить американський університет Джонса Гопкінса.

У світі з початку поширення вірусу кількість померлих від пов'язаних з COVID-19 захворювань досягла 3 млн 533 тис. 629 осіб.

До країн з більш ніж 15 млн випадків зараження COVID-19 входять США, Індія і Бразилія.

Лідером за кількістю заражених і померлих залишаються США, де виявили 33 млн 251 тис. 944 інфікованих COVID-19, а кількість померлих зросла до 594 тис. 306 осіб.

Друге місце за кількістю заражених займає Індія, де кількість підтверджених випадків COVID-19 досягла 27 млн 894 тис. 800, а загальна кількість померлих від наслідків зараження вірусом в країні склала 325 тис. 972.

На третій позиції в світі за кількістю інфікованих знаходиться Бразилія, де за час пандемії зареєстровано 16 млн 471 тис. 600 хворих, з них померли 461 тис. 57 осіб.

За даними порталу Worldometers, який спеціалізується на статистиці з найважливіших світових подій, коефіцієнт смертності на 1 млн населення планети склав на ранок неділі 455,3. У США на 1 млн жителів померли 1 тис. 831 осіб, Індії - 234, Бразилії - 2 тис. 156.

Нагадаємо, що 31 травня в Україні зафіксовано ​​1 022 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19.