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Кількість заражень COVID-19 у світі перевищила 117 млн, кількість жертв - 2,6 млн

До країн із 10 млн і більше заражень COVID-19 входять США, Індія та Бразилія
У всьому світі кількість померлих від пов'язаних із COVID-19 захворювань зросла за добу до 2 млн 600 тис. 63, одужали понад 91 млн осіб.
Кількість заражень COVID-19 у світі перевищила 117 млн, кількість жертв - 2,6 млн Фото: Детектор медіа

Кількість виявлених заражень коронавірусом у світі з початку пандемії на ранок вівторка становить 117 млн 148 тис. 248, повідомляє "Інтерфакс-Україна" посилаючись на дані американського університету Джонса Гопкінса.

У всьому світі кількість померлих від пов'язаних із COVID-19 захворювань зросла за добу до 2 млн 600 тис. 63, одужали понад 91 млн осіб.

До країн із 10 млн і більше заражень COVID-19 входять США, Індія та Бразилія.

Лідером за кількістю заражених і померлих залишаються Сполучені Штати, де виявлено сумарно 29 млн 44 тис. 110 інфікованих COVID-19, зафіксовано 525 тис. 752 летальних випадки, вилікувалися приблизно 20 млн осіб.

Друге місце за кількістю заражених посідає Індія, де кількість підтверджених випадків COVID-19 із початку пандемії становить 11 млн 244 тис. 786, кількість померлих - 157 тис. 930, одужали приблизно 11 млн осіб.

Третя позиція у світі за кількістю інфікованих у Бразилії. Тут за час пандемії зареєстровано 11 млн 51 тис. 665 хворих, із них померли 266 тис. 398 осіб, вилікувалися понад 9,8 млн.

За даними порталу Worldometer, який спеціалізується на статистиці з найважливіших світових подій, коефіцієнт смертності на 1 млн населення планети становить на ранок понеділка 335,1. У США на 1 млн жителів померла 1 тис. 621 особа, Індії - 114, Бразилії - 1 тис. 248.

Нагадаємо, що у Нідерландах 1300 людей покликали в клуб задля коронавірусного експерименту

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09 03 2021 09:55
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