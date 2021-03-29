Клієнти заборгували "Енергоатому" 12,5 мільярда, – Міненерго
Про це йдеться у пояснювальній записці Міністерства енергетики щодо заходів, вжитих для забезпечення прибуткової діяльності державних підприємств у 2020 році, повідомляє "Економічна правда".
У документі, зокрема, йдеться про те, що станом на 30.12.2020 прострочена заборгованість перед ДП "НАЕК "Енергоатом" за фактично відпущену електричну енергію у поточному році становить 12,449 млрд гривень.
Також в Міненерго наголосили, що великий борг перед "Енергоатомом" призвів до невиконання гірничо підготовчих робіт на іншому державному підприємстві "Східний гірничо-збагачувальний комбінат", яке вчасно не отримувало кошти за поставлений уран.
Крім того, через відсутність коштів на Східному ГЗК не проводили всі заплановані ремонтні та регламентні роботи та обмежили виконання виробничої програми 2020 року.
В Міненерго також підкреслили, що накопичення боргу призводить до негативних соціальних наслідків.
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