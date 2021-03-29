Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Клієнти заборгували "Енергоатому" 12,5 мільярда, – Міненерго

Через відсутність коштів на Східному ГЗК не проводили всі заплановані ремонтні
Станом на 30 грудня 2020 року заборгованість клієнтів перед НАЕК "Енергоатом" за відпущену електроенергію становила 12,4 мільярда гривень.
Клієнти заборгували "Енергоатому" 12,5 мільярда, – Міненерго Фото: ua-ekonomist.com

Про це йдеться у пояснювальній записці Міністерства енергетики щодо заходів, вжитих для забезпечення прибуткової діяльності державних підприємств у 2020 році, повідомляє "Економічна правда".

У документі, зокрема, йдеться про те, що станом на 30.12.2020 прострочена заборгованість перед ДП "НАЕК "Енергоатом" за фактично відпущену електричну енергію у поточному році становить 12,449 млрд гривень. 

Також в Міненерго наголосили, що великий борг перед "Енергоатомом" призвів до невиконання гірничо підготовчих робіт на іншому державному підприємстві "Східний гірничо-збагачувальний комбінат", яке вчасно не отримувало кошти за поставлений уран. 

Крім того, через відсутність коштів на Східному ГЗК не проводили всі заплановані  ремонтні та регламентні роботи та обмежили виконання виробничої програми 2020 року. 

В Міненерго також підкреслили, що накопичення боргу призводить до негативних соціальних наслідків.

Нагадаємо, що світова економіка відновлюється швидше, ніж прогнозувалось

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

29 03 2021 14:14
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Акція "Лютий GIG" від інтернет-провайдера Мережа Ланет

Акція "Лютий GIG" від інтернет-провайдера Мережа Ланет

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.