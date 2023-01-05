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Клуб НХЛ "Едмонтон Ойлерз" приєднався до фонду "Українська хокейна мрія"

05 січня 2023, 14:16
Клуб НХЛ
Фото: Укрінформ
"Едмонтон Ойлерз" проведе матч під гаслом "Стоїмо разом з Україною".
"Едмонтон Ойлерз" спільно з Community Foundation оголосили про співпрацю з фондом "Українська хокейна мрія" та Canada-Ukraine Foundation, повідомляє прес-служба Федерації хокею України.
 
В рамках матчу НХЛ між "Ойлерз" та "Нью-Йорк Айлендерс" відбудеться низка заходів, присвячених Україні.
 
5 січня "Едмонтон" проведе матч регулярного чемпіонату НХЛ проти "Айлендерс", який відбудеться під гаслом "Стоїмо разом з Україною".
 
Крім того, клуб проведе спеціальну лотерею, яка буде спрямована на підтримку фонду, а також на покриття гуманітарних проблем українського народу.
 
Зазначимо, що керівництво "Ойлерз" підтримало і допомогло в розміщенні студентської збірної України з хокею, яка зараз виступає в Hockey Can’t Stop Tour. В рамках "Hockey Can’t Stop Tour" студентська збірна України провела вже три матчі – з "Саскачеван Гаскіс" (0:2), "Калґарі Дінос" (1:3) і "Ґолден Бьорз" (1:5). 10 січня українці зіграють заключний матч у канадському турне проти команди Університету Манітоби.
НХЛхокей

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