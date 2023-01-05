Клуб НХЛ "Едмонтон Ойлерз" приєднався до фонду "Українська хокейна мрія"

"Едмонтон Ойлерз" проведе матч під гаслом "Стоїмо разом з Україною".

В рамках матчу НХЛ між "Ойлерз" та "Нью-Йорк Айлендерс" відбудеться низка заходів, присвячених Україні.

5 січня "Едмонтон" проведе матч регулярного чемпіонату НХЛ проти "Айлендерс", який відбудеться під гаслом "Стоїмо разом з Україною".

Крім того, клуб проведе спеціальну лотерею, яка буде спрямована на підтримку фонду, а також на покриття гуманітарних проблем українського народу.

Зазначимо, що керівництво "Ойлерз" підтримало і допомогло в розміщенні студентської збірної України з хокею, яка зараз виступає в Hockey Can’t Stop Tour. В рамках "Hockey Can’t Stop Tour" студентська збірна України провела вже три матчі – з "Саскачеван Гаскіс" (0:2), "Калґарі Дінос" (1:3) і "Ґолден Бьорз" (1:5). 10 січня українці зіграють заключний матч у канадському турне проти команди Університету Манітоби.