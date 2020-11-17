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Kолектори без шантажу - що може змінити новий законопроєкт

Колекторською діяльністю можна буде займатися лише після внесення до Реєстру колекторських компаній Нацбанку.
До Ради внесли законопроєкт, яким визначаються норми діяльності колекторських компаній. Зокрема, ним забороняються "колекторські" погрози та посилюється контроль з боку банків.
Kолектори без шантажу - що може змінити новий законопроєкт Фото: АFP

У законопроєкті йдеться про низку змін до діяльності колекторських служб, повідомляє "Економічна правда".

Так, колекторською діяльністю можна буде займатися лише після внесення до Реєстру колекторських компаній Нацбанку. Регулятор перевірятиме компаній та їхніх власників.

Також буде внесено заборону погрожувати та шантажувати боржників. Забороняється вводити в оману про розмір боргу, наслідки невиконання договору, дзвонити вночі та приховувати номер. Натомість, усі дані про колекторську компанію та її представника має бути повідомлено.

Про залучення колекторської компанії банки будуть зобов’язані повідомляти позичальників, а вся інформація про "третіх сторін" має бути на сайті та в місцях надання послуг.

Про порушення можна повідомити до фінустанови та Нацбанку. Два порушення до вимог етичної поведінки призводять до дострокового розриву договору.

НБУ також наголошує, що до колекторів почасти вдаються мікрофінансові організації, де повна вартість мікрокредитів просто не декларується, що створює окремий напрямок для роботи

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17 11 2020 10:02
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