У НБУ пояснили, чим загрожують кредити під 0% і без паспорта

Кредити, оформлені в небанківських фінансових установах з мінімальним пакетом документів або взагалі без паспорта, а також з нібито нульовою процентною ставкою, можуть стати справжньою проблемою для позичальників.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку, зазначає "Економічна правда".

"Кредити без паспорта і довідки про доходи", "кредити під 0% за 10 хвилин", "позики клієнтам з поганою кредитною історією" - саме так свої послуги часто рекламують небанківські фінансові установи. Однак українцям слід обережно ставитися до таких кредитів. Адже борг може вирости в рази.

Яким чином кредит "під 0%" перетворюється в кредит "під 1700% річних"? Відповідь на це питання можна знайти в договорі, який споживач підписує з небанківською фінансовою компанією", - йдеться в повідомленні НБУ.

У Нацбанку навели три важливих пункти, на які обов'язково потрібно звертати увагу. Перший - ставка 0% може діяти протягом пільгового періоду.

"Особливість мікрокредитів в тому, що ставка 0% або 0,01% може діяти протягом пільгового періоду. Наприклад, 5 днів. Після цього вступають в дію звичайні тарифи. А тут можуть ховатися 100%, 700% і навіть 1700% річних. До речі, річну відсоткову ставку фінансові компанії вказують непримітним позначенням APR (Annual Percentage Rate, річна ставка), на яке клієнти можуть навіть не звернути увагу", - зазначають в Нацбанку.

Другий пункт - небанківські фінустанови вказують ставку по кредиту 1 - 2%. Але це ставка за один день.

"Рекламуючи кредити, мікрофінансові компанії зазвичай вказують відсотки за один день користування кредитом. Умовні 1 - 2% дійсно виглядають привабливо. Незважаючи на невеликий платіж, умовно 10 - 20 грн на день, клієнт може не турбуватися через прострочення і несвоєчасне виконання своїх зобов'язань. Однак після цього спрацьовують штрафи, комісії і нараховується пеня", - інформують в пресслужбі регулятора.

Третій пункт - варто відразу чітко розібратися з графіком погашення кредиту та штрафами в разі прострочення платежу.

"Саме штрафи за прострочення можуть збільшити борг клієнта в рази. Деякі мікрофінансові компанії в разі прострочення автоматично збільшують ставку за кредитом. До того ж, додається ще й штраф (наприклад, 2% від простроченого платежу в перший день прострочення і ще плюс 2% кожного наступного дня) і пеня (наприклад, 1,5% від суми кредиту за кожен день прострочення)", - повідомили в НБУ.

У Нацбанку підкреслили, що НБУ підтримує зміни в законодавство, які поширюють вимоги до розкриття повної процентної ставки за кредитом на суму менше однієї мінімальної зарплати і на термін менше одного місяця.

Йдеться про законопроєкт №1109, який наразі готується до другого читання в парламенті. Документ також пропонує встановити максимальну планку штрафів, яку фінансова компанія має право нарахувати клієнту.

Це захистить громадян від штрафів і пені, сума яких сьогодні в рази і навіть десятки разів може перевищувати суму кредиту.

Також Національний банк планує встановити вимоги до розкриття небанківськими фінансовими компаніями інформації про послуги, в тому числі, в рекламних матеріалах. Вони будуть зобов'язані повідомляти реальні процентні ставки та інформувати клієнтів про наслідки порушення договору.

У НБУ на прикладі розповіли, як розрахувати повну ставку за мікрокредитами.

"Уявімо, що ви взяли мікрокредит 5 тисяч грн на 30 днів. Протягом пільгового періоду - 5 днів - діє ставка 0,01% на день. Решту місяця діє звичайна ставка - 2% в день. Ви повинні будете повернути повне тіло кредиту - 5 тисяч грн.

Але скільки ви заплатите відсотків? Припустимо, що ви не допускали прострочення і небанківська фінансова установа не застосовувала жодних санкцій. У такому випадку, за перші п'ять днів ви заплатите всього лише 2,5 грн. Але за інший залишок місяця відсотки становитимуть 2,5 тисячі грн.

Тобто, загальна виплата за кредитом становитиме не більше 7,5 тисячі грн. Відсотки становитимуть половину суми взятого кредиту", - пояснили в Нацбанку.