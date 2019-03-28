Коломойського занесли до бази "Миротворця"

"Центр Миротворець просить правоохоронні органи розглядати цю публікацію на сайті як заяву про вчинення цим громадянином усвідомлених дій проти національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, а також інших правопорушень"

Бізнесмен і екс-губернатор Дніпропетровської області Ігор Коломойський потрапив у базу сайту "Миротворець".

Причиною появи профілю Коломойського в цьому проекті зазначено таке: "порушення законодавства України про громадянство шляхом отримання громадянства інших країн. Свідома участь у дестабілізації суспільно-політичного життя в Україні. Маніпуляція суспільно-значущою інформацією. Організація поширення завідомо недостовірної інформації на підконтрольному телеканалі", повідомляє LB.ua.

У профілі Коломойського зазначено, що він є олігархом, бізнесменом-мільярдером, засновником промислово-фінансової групи "Приват". Крім того зазначено, що він контролює найбільшу в Україні медіагрупу "1+1 медіа".

На сайті зазначено, що з 1995 року у Ігоря Коломойського є громадянство Ізраїлю і Кіпру. Водночас в Україні заборонене подвійне громадянство. Також на "Миротворці" наводиться біографія олігарха.

"Центр Миротворець просить правоохоронні органи розглядати цю публікацію на сайті як заяву про вчинення цим громадянином усвідомлених дій проти національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, а також інших правопорушень", - йдеться в повідомленні.

Сайт "Миротворець" створений в 2014 році. Позиціонує себе як інтернет-представництво Центру досліджень злочинів проти основ національної безпеки України, миру, безпеки громадян.

Нагадаємо, що Коломойський сподівається отримати компенсацію за "Приватбанк" після виборів.