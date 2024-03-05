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У США співробітника ВПС затримали за розголошення даних про війну рф проти України на сайті знайомств

05 березня 2024, 15:07
У США співробітника ВПС затримали за розголошення даних про війну рф проти України на сайті знайомств
За даними слідства, інформацію він передавав спільнику, який видавав себе за жінку, яка живе в Україні.

Міністерство юстиції США повідомило про затримання цивільного співробітника Військово-повітряних сил країни за те, що він, за версією американських спецслужб, розкрив секретні дані про війну росії в Україні на платформі онлайн-знайомств.

Про це повідомила пресслужба Мін'юсту.

63-річний обвинувачений – Девід Слейтер - працював у стратегічному командуванні збройних сил США на базі ВПС у штаті Небраска і з серпня 2021 року до квітня 2022 року мав доступ до секретної інформації. До цього він служив в американській армії і пішов у відставку у званні підполковника.

В обвинувальному висновку зазначається, що Слейтер був присутній на брифінгах стратегічного командування про війну між росією й Україною. Зібрану там інформацію через сервіс онлайн-знайомств він передавав спільнику, який видавав себе за жінку, яка живе в Україні.

"Співрозмовниця" Слейтера часто ставила питання щодо національної оборони США, а також цілей і військового потенціалу росії у війні в Україні.

За даними прокурорів, "жінка з України" називала Слейтера "мій таємний коханець-інформатор" і "мій таємний агент".

Перше судове засідання у справі Слейтера відбудеться 5 березня. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі і штраф до 250 тисяч доларів за кожним пунктом звинувачення.

СШАсайтшпигунвійна в Україніросія окупанти

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