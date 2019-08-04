Коломойський хоче притягнути МВФ до відповідальності за націоналізацію ПриватБанку

Колишній власник ПриватБанку Ігор Коломойський заявив, що його юристи працюють над тим, щоб притягнути до відповідальності Міжнародний валютний фонд за його сприяння у націоналізації банку.

"Були бенефіціари процесу (націоналізації- ред.), МВФ наприклад, але у нього є імунна система. Юристи займаються тим, як до нього дістатися", - заявив Коломойський в інтерв’ю "Економічній правді".

За його словами, націоналізація ПриватБанку була однією з вимог МВФ, тому фонд чинив тиск на уряд та погрожував не продовжувати співпрацю з Україною, поки банк не "відберуть" у Коломойського та Боголюбова.

"Він (МВФ - ред.) "підбурював" до цієї справи. Були конкретні люди, які приїжджали та перевіряли як йде докапіталізація (ПриватБанку)", - повідомив Коломойський.

Водночас олігарх повідомив, що націоналізація ПриватБанку відбулась на підставі письмового звернення його колишніх власників до уряду України, яке Коломойський та Боголюбов написали "під тиском".

"Я не жалкую, що ми його написали. Якби ми цього не зробили, був би колапс", - додав Коломойський.

Водночас Ігор Коломойський заявив, що його наразі не цікавить повернення банку у свою власність, однак він боротиметься у судах за повернення капіталу банку у розмірі 2 мільярдів доларів та отримання від держави "компенсації моральних збитків". Раніше в інтерв’ю BBC Коломойський заявляв, що очікує отримати компенсацію від держави за націоналізацію ПриватБанку "у тому чи іншому вигляді" після закінчення президентських виборів.

Нагадаємо, що Коломойський сподівається отримати компенсацію за "Приватбанк" після виборів.

Зазначимо, Володимир Зеленський заперечує, що він – маріонетка Ігоря Коломойського, а той заперечує, що сподівається на реванш у разі перемоги шоумена на виборах президента України.