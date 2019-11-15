ПОЛІТИКА НОВИНИПрессекретарка президента України Юлія Мендель заявила, що олігарх Ігор Коломойський не має права говорити від імені держави або Офісу президента.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Коломойський не має повноважень говорити від імені України, - Мендель
За її словами, Офіс президента не обговорює з олігархом державні справи
Фото: з вільних джерел
За її словами, з мільярдером не обговорюють позиції щодо вирішення справ державної ваги. Про це Юлія Мендель повідомила на своїй сторінці у Facebook, передає LB.ua
"Ігор Коломойський не є представником влади і команди Володимира Зеленського, він не має повноважень говорити щось від імені України або Офісу президента, з ним не обговорюють позиції щодо вирішення державних справ", - написала прессекретар президента.
Нагадаємо, що Суд визнав недійсними деякі положення низки кредитних договорів, укладених між Приватбанком і компаніями з групи "Приват" в 2006-2016 роках.
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