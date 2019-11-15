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Коломойський не має повноважень говорити від імені України, - Мендель

За її словами, Офіс президента не обговорює з олігархом державні справи
Прессекретарка президента України Юлія Мендель заявила, що олігарх Ігор Коломойський не має права говорити від імені держави або Офісу президента.
Коломойський не має повноважень говорити від імені України, - Мендель Фото: з вільних джерел

За її словами, з мільярдером не обговорюють позиції щодо вирішення справ державної ваги. Про це Юлія Мендель повідомила на своїй сторінці у Facebook, передає LB.ua

"Ігор Коломойський не є представником влади і команди Володимира Зеленського, він не має повноважень говорити щось від імені України або Офісу президента, з ним не обговорюють позиції щодо вирішення державних справ", - написала прессекретар президента.

Нагадаємо, що Суд визнав недійсними деякі положення низки кредитних договорів, укладених між Приватбанком і компаніями з групи "Приват" в 2006-2016 роках.

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15 11 2019 17:20
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