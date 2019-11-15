Коломойський не має повноважень говорити від імені України, - Мендель

За її словами, Офіс президента не обговорює з олігархом державні справи

Прессекретарка президента України Юлія Мендель заявила, що олігарх Ігор Коломойський не має права говорити від імені держави або Офісу президента.

За її словами, з мільярдером не обговорюють позиції щодо вирішення справ державної ваги. Про це Юлія Мендель повідомила на своїй сторінці у Facebook, передає LB.ua

"Ігор Коломойський не є представником влади і команди Володимира Зеленського, він не має повноважень говорити щось від імені України або Офісу президента, з ним не обговорюють позиції щодо вирішення державних справ", - написала прессекретар президента.

Нагадаємо, що Суд визнав недійсними деякі положення низки кредитних договорів, укладених між Приватбанком і компаніями з групи "Приват" в 2006-2016 роках.