БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИУряд планує до кінця року розділити компанію "Укрнафта" на "газову" та "нафтову" частини.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
"Укрнафту" розділять на дві частини. Одна дістанеться Коломойському – медіа
Нафтогазу" відійдуть три чверті видобутку газу та до 600 тис. тонн видобутку нафти. "Переробляти нафту НАКу буде ніде, окрім як на тому ж "приватівському" Кременчуцькому НПЗ
Фото: з вільних джерел
Про це пише "Дзеркало тижня".
За інформацією журналістів, схему поділу ще не затверджено.
В основі базового сценарію НАК "Нафтогаз України" дістаються чотири з шести нафтогазовидобувних управлінь, мова йде про західноукраїнські родовища ("Укрнафта-Захід") та газове "Полтаванефтегаз".
Групі "Приват" Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова залишаться два нафтогазовидобувні управління – "Охтирканафтогаз" та "Чернігівнафтогаз".
При цьому, за даними ДТ, при виробництві на рівні минулого року у Коломойського та партнерів залишиться 62% видобутку нафти "Укрнафти" та 26% видобутку газу.
"Нафтогазу" відійдуть три чверті видобутку газу та до 600 тис. тонн видобутку нафти. "Переробляти нафту НАКу буде ніде, окрім як на тому ж "приватівському" Кременчуцькому НПЗ", – йдеться у статті.
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25 11 2021 14:38 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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