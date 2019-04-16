Колишній голова ОДА та екс-мер Полтави оскаржують звільнення у Верховному суді

"Валерій Головко та Олександр Мамай майже одночасно подали свої позовні заяви до Касаційного адміністративного суду Верховного суду України стосовно свого звільнення"

Колишній голова Полтавської облдержадміністрації Валерій Головко подав позов до Президента України, а екс-мер Полтави Олександр Мамай - на рішення Полтавської міськради щодо свого звільнення, вони вимагають поновлення на посадах.

"Валерій Головко та Олександр Мамай майже одночасно подали свої позовні заяви до Касаційного адміністративного суду Верховного суду України стосовно свого звільнення. 11 квітня до суду надійшла позовна заява від Олександра Мамая до Полтавської міськради про визнання протиправним та скасування рішення міськради (а також про поновлення на посаді). 12 квітня для розгляду позову сформовану колегію суддів під головуванням судді Ірини Желтобрюх.

15 квітня до Касаційного адмінсуду надійшла позовна заява від Валерія Головка до Полтавської ОДА та до Президента України Петра Порошенко про визнання протиправним та скасування Указу Президента від 15 березня 2019 року про звільнення. Представляти інтереси Головка у суді буде Легких Кирило Вікторович - син бізнес-партнера Валерія Головка. Колегію суддів очолить суддя Василь Шарапа", - повідомляє інтернет-видання "Полтавщина".

Нагадаємо, що Президент Петро Порошенко просить Кабінет міністрів представити йому подання на звільнення голови Полтавської обласної державної адміністрації Валерія Головка, звинуваченого в корупції. Також, детективи Національного антикорупційного бюро з'ясували, що керівництво Полтавської облдержадміністрації вимагали від підприємців мільйонні відкати та хабарі.