Колишнього президента Косово судитимуть в Гаазі за воєнні злочини

Екскомандувач повстанцями і експрезидент Косово Хашім Тачі у понеділок постане перед міжнародним судом.

Його звинувачують у вчиненні воєнних злочинів.

Повідомляє Reuters.

В 1998-1999 р.р. екс президент очолював заколот проти сербського правління, який врешті призвів до проголошення незалежності Косово. На батьківщині він вважається героєм війни.

"Спеціальний косівський суд, створений у Гаазі, у листопаді 2020-го року висунув проти Тачі 10 обвинувачень у вчиненні воєнних злочинів та злочинів проти людяності, серед яких: переслідування, вбивство, тортури та примусове зникнення людей", - пише видання

54-річний Тачі пішов у відставку незабаром після оприлюднення обвинувачень і був доправлений до центру утримання в Гаазі. Проти 3-ьох його колишніх найближчих прибічників, в тому числі двох ексспікерів парламенту, висунуто ті само обвинувачення, оскільки вони входили до Армії звільнення Косово.

"Їх чотирьох обвинувачують в участі в “спільному кримінальному угрупованні, що чинило широкі та систематичні напади” на сербських цивільних, які становили етнічну меншину на території Косово, а також опонентів із косівських албанців. Усі четверо відкидають обвинувачення", - стверджує британське агентство.

Журналісти нагадують, що після вимушеного відступу з Косово сербських військ, по яким вели вогонь сили НАТО, Тачі змінив зелену уніформу на синій костюм та краватку.

"Коли Косово проголосило незалежність у 2008-му, він був прем’єр-міністром, а в 2016-му став президентом", - йдеться в матеріалі.

Водночас косівські ветерани та інші націоналістичні групи оголосили про намір провести у неділю мітинг на підтримку колишніх членів Армії звільнення Косово.

"Багато косівських албанців переконані, що трибунал - упереджений проти Армії визволення Косово та зацікавлений в її очорненні", - підсумовує Reuters.