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Коливання можуть зрости: що очікувати від курсу гривні цього тижня

Аналітики не прогнозують виходу курсу за межі 26,5-27 грн/долар
Цього тижня коливання курсу гривні можуть зрости через виплати відшкодування ПДВ, з одного боку, і потреби у гривневих коштах для сплати податків, з іншого. Останнє особливо актуально після різкого скорочення ліквідності у банківській системі.
Коливання можуть зрости: що очікувати від курсу гривні цього тижня Фото: Reuters

Про це РБК-Україна сказав старший аналітик групи ICU Тарас Котович.

"Весь минулий тиждень курс гривні залишався у межах очікуваного коридору із невеликими коливаннями. Подібно до цього складатиметься ситуація на ринку й цього тижня, але коливання можуть збільшитися", - зазначив Котович.

На думку аналітика, незважаючи на можливе коливання курсу, це навряд чи призведе до його виходу за межі коридору 26,5-27 гривень/долар, принаймні у бік укріплення.

Нагадаємо, що у січні-травні 2020 року прибуток українських банків склав 28,964 млрд грн, що на 23,6% більше, ніж роком раніше (18,115 млрд грн). У травні банки отримали 3,756 млрд грн прибутку.

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23 06 2020 11:40
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