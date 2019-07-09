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Командувач ВМС нагородив звільнених моряків орденами і військовими званнями

Наразі моряки проходять медогляд для визначення стану їхнього здоров'я
Командувач Військово-Морських сил України адмірал Ігор Воронченко вручив звільненим з російського полону морякам ордени й чергові військові звання.
Командувач ВМС нагородив звільнених моряків орденами і військовими званнями Фото: ВМС ЗС України

"Сьогодні, в аеропорту "Бориспіль" українських військових моряків з полону зустрічали традиційним українським короваєм з сіллю, і нагородами. Командувач ВМС ЗСУ Воронченко вручив нашим військовим нагороди та чергові військові звання", - повідомила пресслужба Командування ВМС України у Facebook.


Фото: ВМС ЗС України

Наразі моряки проходять медичний огляд для визначення стану їхнього здоров'я.

"По завершенні огляду військові роз'їдуться по домівках на заслужений відпочинок", - наголошується в повідомленні.


Фото: ВМС ЗС України

Нагадаємо, що 7 вересня в Україну в рамках обміну повернулися 35 осіб, серед яких - 24 полонені моряки та політв'язні Сенцов, Кольченко, Балух, Сущенко, Карпюк, Клих, Гриб, Євген та Артур Панови, Бекіров та Сизонович.  

Україна у свою чергу також видала Росії 35 осіб

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07 09 2019 16:56
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