Командувач ВМС нагородив звільнених моряків орденами і військовими званнями

Командувач Військово-Морських сил України адмірал Ігор Воронченко вручив звільненим з російського полону морякам ордени й чергові військові звання.

"Сьогодні, в аеропорту "Бориспіль" українських військових моряків з полону зустрічали традиційним українським короваєм з сіллю, і нагородами. Командувач ВМС ЗСУ Воронченко вручив нашим військовим нагороди та чергові військові звання", - повідомила пресслужба Командування ВМС України у Facebook.



Фото: ВМС ЗС України

Наразі моряки проходять медичний огляд для визначення стану їхнього здоров'я.

"По завершенні огляду військові роз'їдуться по домівках на заслужений відпочинок", - наголошується в повідомленні.



Фото: ВМС ЗС України

Нагадаємо, що 7 вересня в Україну в рамках обміну повернулися 35 осіб, серед яких - 24 полонені моряки та політв'язні Сенцов, Кольченко, Балух, Сущенко, Карпюк, Клих, Гриб, Євген та Артур Панови, Бекіров та Сизонович.

Україна у свою чергу також видала Росії 35 осіб.