Компанія "Freedom Holding" купує 20% "Української біржі"
Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку 3 червня дозволила американській компанії Freedom Holding Corp купити акції учасника фондвого ринку - "Української біржі".
Про це повідомляє прес-служба "УБ", пише "Економічна правда".
За словами голови правління "Української біржі" Артемія Єршова, входження в капітал біржі потужного іноземного акціонера є дуже позитивним сигналом для фондового ринку нашої країни.
"Це говорить про те, що не тільки місцеві гравці, але і системні міжнародні інвестори бачать хороший потенціал в цьому сегменті ринку і вірять в швидке відновлення української економіки", - заявив Артемій Єршов.
Він також висловив впевненість, що наявність нового акціонера дозволить "Українській біржі" швидше вийти на новий етап розвитку.
Як повідомляє liga.net, Нацкомісія з цінних папертів дала дозвіл на купівлю 20% акцій "Української біржі".
Холдинг Freedom Holding Corp є материнською компанією "Фрідом Фінанс Україна", яка з'явилася на ринку цінних паперів України в 1999 році.
"Українську біржу" запустили в березні 2009 року з торгівлі ф'ючерсами, в 2011 рік запустили новий інструмент - опціони. Зараз для торгів доступні акції, облігації, ОВДП, інвестиційні сертифікати, ф'ючерси та опціони.
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