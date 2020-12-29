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Компанія Novavax почала третій етап випробувань COVID-вакцини у США

Третій етап проводиться за підтримки американських партнерів та уряду США під егідою операції Warp Speed
Міжнародна біотехнологічна компанія Novavax оголосила про початок третьої фази випробувань препарату NVX-CoV2373, який є ще одним кандидатом на вакцину від коронавірусу.
Компанія Novavax почала третій етап випробувань COVID-вакцини у США Фото: РБК-Україна

Про це йдеться в офіційному повідомленні компанії, передає власний кореспондент "Укрінформу".

"В умовах пандемії COVID-19, що вирує по всьому світу, це випробування є дуже важливим кроком у створенні глобального асортименту безпечних та ефективних вакцин для захисту всього населення у світі", - заявив президент і головний виконавчий директор Novavax Стенлі Ерк.

Зазначається, що третій етап проводиться за підтримки американських партнерів та уряду США під егідою операції Warp Speed. Як очікується, у ньому візьмуть участь 30 тисяч осіб більш ніж у сотні міст США та Мексики.

До завершальної фази випробувань долучені, в тому числі, Національний інститут алергії та інфекційних захворювань, Національний інститут здоров’я (NIH), спеціалізовані установи МОЗ та міноборони США.

Таким чином, Novavax стала п’ятою компанією, яка проводить дослідження для виготовлення нової вакцини на території Сполучених Штатів.

Як відомо, компанії Pfizer і Moderna вже пройшли відповідні процедури тестування й ухвалення американським регулятором своїх вакцин від COVID-19. Компанії AstraZeneca і Johnson&Johnson третю фазу випробувань у Сполучених Штатах проводять з вересня.

Нагадаємо, що науковці з'ясували, наскільки заразний новий штам COVID-19, виявлений у Великій Британії

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29 12 2020 09:53
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