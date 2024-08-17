Компанія X оголосила про негайне закриття своєї діяльності у Бразилії

У компанії кажуть, що минулої ночі суддя Верховного суду Бразилії Александр де Мораес погрожував представнику X в Бразилії арештом, якщо соцмережа "не підкориться його цензурним наказам".

Компанія X 17 серпня оголосила, що згортає свою діяльність у Бразилії. Раніше Верховний суд Бразилії почав розслідування проти власника компанії Ілона Маска через відмову блокувати певні акаунти.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби соцмережі.

У компанії кажуть, що минулої ночі суддя Верховного суду Бразилії Александр де Мораес погрожував представнику X в Бразилії арештом, якщо соцмережа "не підкориться його цензурним наказам".

"Попри те, що наші численні звернення до Верховного суду не були почуті, бразильська громадськість не була поінформована про ці накази, а наші бразильські співробітники не несуть відповідальності й не контролюють блокування контенту на нашій платформі, Мораес вирішив погрожувати нашим співробітникам у Бразилії замість того, щоб поважати закон або належну правову процедуру", — йдеться в повідомленні.

У звʼязку із цим компанія вирішила закрити свою діяльність в країні, щоб захистити своїх співробітників.

Водночас соцмережа X залишається доступною для жителів Бразилії.

Як повідомляється, компанія Х Ілона Маска оштрафована на 700 000 бразильських реалів за невиконання розпоряджень про цензуру щодо публікацій про політиків країни.

Нагадаємо, 9 серпня стало відомо, що президент Венесуели Ніколас Мадуро оголосив про десятиденну заборону на роботу соціальної мережі Х на території країни. Рішення було прийнято в ході активних протестів громадян проти результатів виборів.