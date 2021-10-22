"Комп'ютер-тертка": Apple випустить новий Mac Pro Cube
Як передає Укрінформ, про це повідомляє iDropnews із посиланням на звіт журналіста Bloomberg Марка Гурмана.
Цей девайс матиме квадратний корпус, схожий на Power Mac 4 Cube, представлений Стівом Джобсом ще в далекому 2000 році. Комп’ютер буде на базі ARM-чіпа. Процесор являтиме собою потужний 20-ядерний M1 Pro Max. Проте в своєму топовому варіанті новий комп’ютер Apple матиме 40-ядерний процесор.
Інформацію Гурмана підтвердив інший блогер Джон Проссер.
Анонс нового комп’ютера очікується влітку наступного року.
Зазначається також, що в Apple наразі не планують удосконалювати свій найпотужніший комп’ютер Mac Pro.
Нагадаємо, що Apple у понеділок провела другий осінній захід, на якому, як очікується, буде презентовано нові моделі MacBook Pro.
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