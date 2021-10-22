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"Комп'ютер-тертка": Apple випустить новий Mac Pro Cube

Анонс нового комп’ютера очікується влітку наступного року
З’явилася інформацію про випуск компанією Apple нового потужного комп’ютера під умовною назвою Mac Pro Cube.
"Комп Фото: svetapple.sk

Як передає Укрінформ, про це повідомляє iDropnews із посиланням на звіт журналіста Bloomberg Марка Гурмана.

Цей девайс матиме квадратний корпус, схожий на Power Mac 4 Cube, представлений Стівом Джобсом ще в далекому 2000 році. Комп’ютер буде на базі ARM-чіпа. Процесор являтиме собою потужний 20-ядерний M1 Pro Max. Проте в своєму топовому варіанті новий комп’ютер Apple матиме 40-ядерний процесор.

Інформацію Гурмана підтвердив інший блогер Джон Проссер.

Анонс нового комп’ютера очікується влітку наступного року.

Зазначається також, що в Apple наразі не планують удосконалювати свій найпотужніший комп’ютер Mac Pro.

Нагадаємо, що Apple у понеділок провела другий осінній захід, на якому, як очікується, буде презентовано нові моделі MacBook Pro.

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22 10 2021 09:27
ТЕГИ: Apple, гаджети
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