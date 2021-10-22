"Комп'ютер-тертка": Apple випустить новий Mac Pro Cube

З’явилася інформацію про випуск компанією Apple нового потужного комп’ютера під умовною назвою Mac Pro Cube.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє iDropnews із посиланням на звіт журналіста Bloomberg Марка Гурмана.

Цей девайс матиме квадратний корпус, схожий на Power Mac 4 Cube, представлений Стівом Джобсом ще в далекому 2000 році. Комп’ютер буде на базі ARM-чіпа. Процесор являтиме собою потужний 20-ядерний M1 Pro Max. Проте в своєму топовому варіанті новий комп’ютер Apple матиме 40-ядерний процесор.

Інформацію Гурмана підтвердив інший блогер Джон Проссер.

Анонс нового комп’ютера очікується влітку наступного року.

Зазначається також, що в Apple наразі не планують удосконалювати свій найпотужніший комп’ютер Mac Pro.

Нагадаємо, що Apple у понеділок провела другий осінній захід, на якому, як очікується, буде презентовано нові моделі MacBook Pro.